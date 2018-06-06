06.06.2018, 11:03

В Эстонии хотят отменить введенные в 1990-х и в начале 2000-х спецпенсии

 (26)
rus.delfi.ee
EST 3
Lipu heiskamine Toompeal
Lipu heiskamine ToompealFoto: Hendrik Osula

Правовая комиссия Рийгикогу направила на второе чтение законопроект, призванный отменить специальные пенсии для служащих Оборонительных войск, полиции, пограничной охраны и прокуратуры. Речь идет о пенсиях, введенных в 1990-х и в начале 2000-х гг. с целью компенсировать низкие зарплаты в государственном секторе.

”Пенсионная реформа предусматривает и отмену специальных пенсий”, — сказал член правовой комиссии Райво Аэг. Он отметил, что право на получение специальной пенсии сохранится у всех лиц, поступивших на службу до 31 декабря 2019 года. Согласно законопроекту, пенсия не будет выплачиваться лицам, поступившим на службу с 2020 года.

Помимо прочего, правовая комиссия поддержала представленные Министерством обороны поправки об отмене возрастного ограничения и об увеличении свободы предпринимательства в Оборонительных войсках. Члены комиссии также поддержали поправку Министерства внутренних дел об отмене возрастного ограничения в полицейской службе.

Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о военной службе и в другие законы (447 SE) планируется рассмотреть во втором чтении на заседании 12 июня.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



В Эстонии хотят отменить введенные в 1990-х и в начале 2000-х спецпенсии

06.06.2018
Правовая комиссия Рийгикогу направила на второе чтение законопроект, призванный отменить специальные пенсии для служащих Оборонительных войск, полиции, пограничной охраны и прокуратуры. Речь идет о пенсиях, введенных в 1990-х и в начале 2000-х гг. с целью компенсировать низкие зарплаты в государственном секторе.
Подробнее


Жителя Кохтла-Ярве лишили гражданства ЭР, потому что 20 лет назад оно было выдано по ошибке

06.06.2018
"Гражданство было выдано по ошибке. Следовательно, вы не являетесь гражданином Эстонии", — такое объяснение от Департамента полиции и погранохраны получил 53-летний инвалид из Кохтла-Ярве Игорь Егоров, когда власти отказались продлевать действие его "синего паспорта". На тот момент Егоров считался гражданином Эстонии почти 20 лет, пишет Вечерка.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Запретят ли в Эстонии российские каналы по примеру Литвы? Регуляторы стран Балтии обсудят разжигание розни русскоязычными ТВ

06.06.2018
Ведомства стран Балтии, контролирующие деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, обсудят на рабочей встрече в Вильнюсе актуальные вопросы своей деятельности, в том числе борьбу с разжиганием ненависти в телевизионных программах на русском языке. Как сообщила ТАСС заведующая отделом литовской надзорной инстанции Бируте Киршене, совещание состоится в пятницу 8 июня.
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Коррупционное поведение никуда не делось": в Эстонии широко распространены присвоение, воровство, кумовство

06.06.2018
Проведенное компанией EY исследование рисков мошенничества подтверждает, что 41% местных руководителей считают коррупционное поведение в Эстонии широко распространенным. За последние два года в каждой третьей организации были случаи мошенничества или воровства.
Подробнее


Какая тонкая работа! Сокровища музея серебра Лимбажи: поднос сбежавшего президента Киргизии и гибель Европы

06.06.2018
Музей живого серебра в Лимбажи, несмотря на торговое прошлое города, никак не связан с Ганзейским союзом. Автор всех произведений в музее — искусный ювелир и мастер работы по серебру Олег Аузерс. Среди его работ найдется немало интересных экспонатов — будь то композиция “Гибель Европы” или поднос, который так и не достался киргизскому президенту.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ