В Эстонии хотят отменить введенные в 1990-х и в начале 2000-х спецпенсии

Правовая комиссия Рийгикогу направила на второе чтение законопроект, призванный отменить специальные пенсии для служащих Оборонительных войск, полиции, пограничной охраны и прокуратуры. Речь идет о пенсиях, введенных в 1990-х и в начале 2000-х гг. с целью компенсировать низкие зарплаты в государственном секторе.

”Пенсионная реформа предусматривает и отмену специальных пенсий”, — сказал член правовой комиссии Райво Аэг. Он отметил, что право на получение специальной пенсии сохранится у всех лиц, поступивших на службу до 31 декабря 2019 года. Согласно законопроекту, пенсия не будет выплачиваться лицам, поступившим на службу с 2020 года.

Помимо прочего, правовая комиссия поддержала представленные Министерством обороны поправки об отмене возрастного ограничения и об увеличении свободы предпринимательства в Оборонительных войсках. Члены комиссии также поддержали поправку Министерства внутренних дел об отмене возрастного ограничения в полицейской службе.

Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о военной службе и в другие законы (447 SE) планируется рассмотреть во втором чтении на заседании 12 июня.

