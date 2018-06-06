06.06.2018, 11:03

В Эстонии хотят отменить введенные в 1990-х и в начале 2000-х спецпенсии

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rus.delfi.ee
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Lipu heiskamine Toompeal
Lipu heiskamine ToompealFoto: Hendrik Osula

Правовая комиссия Рийгикогу направила на второе чтение законопроект, призванный отменить специальные пенсии для служащих Оборонительных войск, полиции, пограничной охраны и прокуратуры. Речь идет о пенсиях, введенных в 1990-х и в начале 2000-х гг. с целью компенсировать низкие зарплаты в государственном секторе.

”Пенсионная реформа предусматривает и отмену специальных пенсий”, — сказал член правовой комиссии Райво Аэг. Он отметил, что право на получение специальной пенсии сохранится у всех лиц, поступивших на службу до 31 декабря 2019 года. Согласно законопроекту, пенсия не будет выплачиваться лицам, поступившим на службу с 2020 года.

Помимо прочего, правовая комиссия поддержала представленные Министерством обороны поправки об отмене возрастного ограничения и об увеличении свободы предпринимательства в Оборонительных войсках. Члены комиссии также поддержали поправку Министерства внутренних дел об отмене возрастного ограничения в полицейской службе.

Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о военной службе и в другие законы (447 SE) планируется рассмотреть во втором чтении на заседании 12 июня.

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