27.12.2017, 18:20

В Эстонии фентанил труднодоступен, наркозависимые едут за ним в Латвию

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rus.delfi.ee
EST
В Эстонии фентанил труднодоступен, наркозависимые едут за ним в Латвию
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

Фентанил, вызвавший в Эстонии самое большее число смертей от передозировки наркотиками, трудно достать в Эстонии, поэтому наркозависимые пытаются ввезти его из соседней Латвии или ищут ему замену среди других наркотических веществ, пишет rus.err.ee.

Для задержания уличных наркодилеров в этом году полиция Эстонии провела восемь масштабных операций, в результате чего суда ожидают или уже отбывают наказание более 50 человек, передает ERR Uudised. Десятки фентаниловых баронов в результате работы Центральной криминальной полиции оказались за решеткой, и раздобыть вещество стало сложнее. Однако теперь, к сожалению, можно утверждать, что в соседнюю Латвию едут не только за алкоголем.

"Наркозависимые кооперируются и пытаются получить вещество, например, из Латвии, отправляя туда человека, который привозит несколько десятков доз товара. Некоторые наркозависимые, как нам известно, пытаются употреблять другие вещества, например, амфетамин", — сказал руководитель отдела по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро "Актуальной камера на эстонском языке".

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