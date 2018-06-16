16.06.2018, 19:53

В Эстонии беременность включат в систему родительского отпуска


rus.delfi.ee
EST 22
Rasedus
Lugeja tunnitab, et on ise rasendana suitsetanud ja õnneks midagi lapsega ei juhtunudFoto: Ilmar Saabas

В Рийгикогу прошли первое чтение поправки к закону о компенсациях семьям, согласном которым время беременности попадет в систему родительского отпуска., пишет rus.err.ee.

Отпуск по беременности и родам будет включен в систему родительских отпусков. Появится возможность получить родительскую компенсацию по дням до достижения ребенком трех лет. Также родители смогут в течение двух месяцев вместе находиться в родительском отпуске.

Согласно законопроекту, оба родителя могут взять отпуск по уходу за ребенком длительностью до десяти рабочих дней на каждого ребенка, если тому не исполнилось девяти лет. Будут расширены права на получение отпуска и пособия по усыновлению.

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