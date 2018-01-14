В Эмари приземлились 12 истребителей США

В воскресенье, 14 января, на авиабазу в Эмари приземлились 12 самолетов F-16 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо ВВС США, чтобы принять участие в международных учениях.

Истребители прилетели в Эмари с американской авиабазы Толедо, не делая остановок по пути, передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Генштаба Сил обороны Эстонии.

По словам исполняющего обязанности командующего ВВС Эстонии, полковника Рийво Валге, одна из целей предстоящих учений - отточить мастерство в воздушных широкомасштабных операциях, на помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии.

Учения будут длится до середины марта. Упражнения "воздух-воздух" пройдут в предназначенных для этого тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 км; упражнения "воздух-земля" будут проходить на центральном полигоне Сил обороны, в его окрестностях возможны полеты и на низких высотах.