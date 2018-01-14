14.01.2018, 17:37

В Эмари приземлились 12 истребителей США

 (17)
rus.delfi.ee
EST
Lennuväe ühisõppus
Foto: Andres Putting

В воскресенье, 14 января, на авиабазу в Эмари приземлились 12 самолетов F-16 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо ВВС США, чтобы принять участие в международных учениях.

Истребители прилетели в Эмари с американской авиабазы Толедо, не делая остановок по пути, передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Генштаба Сил обороны Эстонии.

По словам исполняющего обязанности командующего ВВС Эстонии, полковника Рийво Валге, одна из целей предстоящих учений - отточить мастерство в воздушных широкомасштабных операциях, на помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии.

Учения будут длится до середины марта. Упражнения "воздух-воздух" пройдут в предназначенных для этого тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 км; упражнения "воздух-земля" будут проходить на центральном полигоне Сил обороны, в его окрестностях возможны полеты и на низких высотах.

Читайте также:
760 000€
Tallinn, Дом
От хозяина!
166 000€
Tallinn, Дача
157 000€
Rae vald, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
73 500€
Tallinn, Квартира
83 000€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
199 900€
Harku vald, Квартира
177 900€
Tallinn, Квартира
399 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии