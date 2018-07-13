13.07.2018, 20:30

В электрощите рядом с одним из крупнейших таллиннских комплексов новостроек обнаружили странный перерезанный кабель

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Кадри Ибрус
Кадри Ибрус
EST
В электрощите рядом с одним из крупнейших таллиннских комплексов новостроек обнаружили странный перерезанный кабель
Vana-Rannamõisa tee ääres elav Andres Koorits näitab nende maja Elektrilevi liitumiskilpi, mille kõige parempoolsemas kapis tuvastati tundmatu läbilõigatud kaabel.Foto: Jan Henrik Pärnik

Как неизвестный кабель оказался в соседском электрощите, и кто его перерезал? Жильцы обратились в полицию, пишет Eesti Päevaleht.

Пару лет назад Андрес с супругой заметили странности в счете за потребление энергии в местах общего пользования. Если за февраль 2016 года сумма составляла 1,12 евро, то в декабре — 10,56 евро. Суммы в счете колебались до лета этого года.

Анализируя счета за весь период, жители дома отметили, что очевидные отклонения происходили именно в разгар девелоперской деятельности, когда в окрестностях строились все новые многоквартирные дома. На промежуточных этапах счета за электричество снова снижались.

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