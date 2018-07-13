В электрощите рядом с одним из крупнейших таллиннских комплексов новостроек обнаружили странный перерезанный кабель

Как неизвестный кабель оказался в соседском электрощите, и кто его перерезал? Жильцы обратились в полицию, пишет Eesti Päevaleht.
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Как неизвестный кабель оказался в соседском электрощите, и кто его перерезал? Жильцы обратились в полицию, пишет Eesti Päevaleht.
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ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS
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