В электрощите рядом с одним из крупнейших таллиннских комплексов новостроек обнаружили странный перерезанный кабель

Пару лет назад Андрес с супругой заметили странности в счете за потребление энергии в местах общего пользования. Если за февраль 2016 года сумма составляла 1,12 евро, то в декабре — 10,56 евро. Суммы в счете колебались до лета этого года.

Анализируя счета за весь период, жители дома отметили, что очевидные отклонения происходили именно в разгар девелоперской деятельности, когда в окрестностях строились все новые многоквартирные дома. На промежуточных этапах счета за электричество снова снижались.