Советник премьер-министра Наталия Маллеус вела с представителем Первого Балтийского Канала (ПБК) переговоры, чтобы в православное Рождество в эфире канала вышло поздравление Юри Ратаса. На ПБК зарезервировали время для речи Ратаса, но в последний момент от этого формата трансляции отказались.

Новогоднее и рождественское поздравление Ратаса все же вышло на ПБК — в воскресенье в передаче "Наша столица". В этой же передаче было интервью с Ратасом.

Однако в программе ТВ одного из русскоязычных изданий было написано, что перед прямой трансляцией из Храма Христа Спасителя будет показано рождественское поздравление Ратаса.

Ratas

В Латвии в эфире ПБК за пять минут до прямой трансляции вышло поздравление митрополита Рижского и всея Латвии Александра.

По словам Маллеус, переговоры о поздравлении Ратаса с представителями ПБК были еще в декабре. Потом было принято решение отказаться от запланированного времени выхода поздравления. Однако представитель ПБК забыл вовремя сообщить об изменении в сетке вещания составителем ТВ программ, поэтому в печать вышла старая программа.