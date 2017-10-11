В э-голосовании приняли участие более 185 000 избирателей. Это рекорд

Сегодня, в среду, в 18 часов кончилось электронное голосование в местные самоуправления. По первоначальным данным, свои э-голоса отдало максимальное количество избирателей — более 185 000.

Прежний рекорд был в 2015 году. Тогда электронным путем проголосовали 176 329 избирателей.

В день выборов, 15 октября, проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства.

По состоянию здоровья или иной уважительной причине также можно ходатайствовать о голосовании на дому. Для этого необходимо предварительно подать письменное ходатайство или заказать избирательную урну домой в день выборов, позвонив по телефону с 9:00 до 14:00.

Собрание местного самоуправления избирается в 79 самоуправлениях. Всего баллотируется 11 804 человека.