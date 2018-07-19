В ДТП в Нымме погиб басист эстонского ансамбля Kosmikud. Его на машине сбил новый сожитель экс-супруги музыканта

Ансамбль Kosmikud сообщил, что ночью скончался их басист Райво Рятте по прозвищу Кыммари (14.06.1970 — 18.07.2018). Полиция подтверидла, что музыкант погиб в результате ДТП.

Как сообщает полиция, поступило сообщение, что на улице Киви в Нымме 48-летний мужчина атаковал 27-летнего мужчину и 48-летнюю женщину. Прибывшие на место полицейские обнаружили последствия ДТП: разбитый автомобиль Audi A6, сломанный забор, а рядом с ним тяжело пострадавшего 48-летнего мужчину.

Согласно первоначальным данным, 27-летний мужчина на автомобиле сбил 48-летнего. Полицейские задержали водителя — он был трезв и имел права соответствующей категории.

48-летний мужчина скончался в больнице. Водитель и женщина отделались легкими травмами.

На данный момент известно, что между двумя сторонами имел место конфликт, и подобное происходило уже не в первый раз.

Как удалось выяснить Delfi, 48-летний мужчина и 48-летняя женщина - бывшие супруги. 27-летний мужчина - новый сожитель женщины.

Детали инцидента выяснит следствие. Свидетели могут связаться с полицией по номеру 5883 6465.