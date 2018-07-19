19.07.2018, 16:03

В ДТП в Нымме погиб басист эстонского ансамбля Kosmikud. Его на машине сбил новый сожитель экс-супруги музыканта

 (7)
rus.delfi.ee
EST 1
В ДТП в Нымме погиб басист эстонского ансамбля Kosmikud. Его на машине сбил новый сожитель экс-супруги музыканта
Foto: Ilmar Saabas

Ансамбль Kosmikud сообщил, что ночью скончался их басист Райво Рятте по прозвищу Кыммари (14.06.1970 — 18.07.2018). Полиция подтверидла, что музыкант погиб в результате ДТП.

Как сообщает полиция, поступило сообщение, что на улице Киви в Нымме 48-летний мужчина атаковал 27-летнего мужчину и 48-летнюю женщину. Прибывшие на место полицейские обнаружили последствия ДТП: разбитый автомобиль Audi A6, сломанный забор, а рядом с ним тяжело пострадавшего 48-летнего мужчину.

Согласно первоначальным данным, 27-летний мужчина на автомобиле сбил 48-летнего. Полицейские задержали водителя — он был трезв и имел права соответствующей категории.

48-летний мужчина скончался в больнице. Водитель и женщина отделались легкими травмами.

На данный момент известно, что между двумя сторонами имел место конфликт, и подобное происходило уже не в первый раз.

Как удалось выяснить Delfi, 48-летний мужчина и 48-летняя женщина - бывшие супруги. 27-летний мужчина - новый сожитель женщины.

Детали инцидента выяснит следствие. Свидетели могут связаться с полицией по номеру 5883 6465.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Советник руководителя Одесской полиции: ”Какие-то девочки были”. Погибшие граждане Эстонии устраивали оргии

19.07.2018
Советник руководителя Одесской полиции Руслан Форостяк рассказал Delfi, что причиной смерти граждан Эстонии, которых обнаружили в Одессе 14 июля в одном из номеров гостиницы, стали не только наркотики, поскольку они были слабодействующими, а их совместное употребление с алкоголем и ”Виагрой”, что привело к передозировке.
Подробнее



Из-за отравления в ресторане NOA госпитализированы 8 человек, всего к медикам обратилось 13 пострадавших

19.07.2018
Из получивших пищевое отравление в ресторане NOA в Ляэне-Таллиннской центральной больнице находятся уже 8 человек. Амбулаторно в больницу обратились 5 человек, которым поставлен диагноз сальмонеллез.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Ратас: 800 000 евро за смену названия Больничной кассы и Кассы по безработице — слишком дорого

19.07.2018
На пресс-конференции правительства премьер-министру Юри Ратасу задали вопрос, обоснована ли инвестиция в 865 000 евро на смену названия Больничной кассы и Кассы по безработице.
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106142005
205,20 €
123,12 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €

"Похвально, что никто не скрывает сумму". Смена названия Больничной кассы и Кассы по безработице: что думают политики

19.07.2018
Против смены названия Больничной кассы и Кассы по безработице выступают многие политики. Тийна Кангро и Виктория Ладынская-Кубитс также считают, что это сырая идея.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


За сколько рухнет здание суперминистерства? Эксперт выявил серьезные недочеты в противопожарной безопасности

19.07.2018
Государство предъявляет новостройкам высокие требования по части пожарной безопасности, но за их исполнением не следит. Строители устанавливают противопожарную мастику спустя рукава, поэтому высотное здание может рухнуть за считанные минуты, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: ”Пляж на расстоянии вытянутой руки”. Ожидание vs реальность, или Как блефуют столичные маклеры

19.07.2018
Таллиннские маклеры по продаже недвижимости соблазняют потенциальных покупателей новых домов идеальным местоположением и красивой погодой, близостью кафе, мойкой собак, бесплатными яблоками и тысячами дружелюбных соседей, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

МНЕНИЕ: Эстонская армия - бравурные речи и тысяча ”отказников”

19.07.2018
В последние месяцы состояние дел в вооруженных силах Эстонии так или иначе становилось поводом для новостей, которые наводят на определенные размышления. Судя по всему, нужна реформа, ибо традиционная призывная армия демонстрирует признаки того, что она себя исчерпала.
Подробнее