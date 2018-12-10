В Доме коменданта пройдет конференция о правах женщин

”Эстонские женщины — самые образованные в мире. В то же время, оплата их труда по какой-то причине ниже, чем у мужчин, — сказала Микко. — Равный труд должен оплачиваться одинаково. Это — право человека”.

Марианне Микко откроет конференцию. С приветственной речью на мероприятии выступит спикер Рийгикогу Эйки Нестор.

С докладами выступят президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, которая сосредоточится на проблеме разрыва в зарплатах, и член Бундестага Франк Швабе, который расскажет о кампании ООН в поддержку гендерного равноправия HeForShe и о системе квот в Германии.

Затем состоится обсуждение вопроса о сокращении гендерного разрыва в зарплатах. В нем примут участие член Ассоциации предприимчивых женщин Эстонии (BPW Estonia) Леэна Кивисильд, руководитель стартапа OÜ Timbeter Анна-Грета Цахкна и член Рийгикогу Евгений Осиновский.