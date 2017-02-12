В Доме Хопнера начинаются курсы по истории Таллинна в период Средневековья

В расположенном на Ратушной площади Доме Хопнера в марте начнется увлекательный курс-экскурс в историю средневекового Таллинна и в характерные особенности той крайне занимательной эпохи — разноцветной, вкусной, полной шедевров искусства и интригующих поворотов в судьбах людей, время великих потрясений и великих открытий, крестовых походов и грандиозных праздников, королей и палачей, религиозного экстаза и легкомысленного плутовства.

Время, которое всем нам кажется известным, но полно загадок, тайн и парадоксов, а также мифов, которые поможет развеять новый курс. Приходите, будет интересно!

Встречи-лекции с обширным визуальным материалом будут проводиться начиная со 2 марта один раз в неделю по четвергам. Начало в 18.00.

Продолжительность каждой лекции — 2 академических часа. Стоимость курса — 68 евро (включает 10 лекций и 3 экскурсии). Основные лекторы: таллиннские гиды Наталья Сааль, Эдуард-Пауль Кольхоф, Ульяна Вазар и Марина Дунаева.

Дополнительная информация и регистрация: romanljagu@hot.ee

Телефон: 56 156 522.

Программа курса:

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1. Таллинн в датский период

Жемчужина датской короны: как Ревель Вольдемарович получил живучее прозвище ”Датский город” и стал Таллинном.

2. Таллинн в ганзейский период

Союз нерушимый… Экономический расцвет средневекового Таллинна в составе Ганзы — самого долговечного европейского торгового союза.

3. Средневековые праздники

Это надо отметить! Что, как и чем праздновали Европа и Таллинн в Средние века: даты, обряды, традиции и рецепты.

4. Таллиннские святые

Святая Катерина! Пошли мне дворянина! Откуда у торгового города святые покровители-офицеры, сколько в Таллинне Никольских церквей, где лежат настоящие святые мощи и чьи они?

5. Любовь и брак в Средние века

”Давай поженимся!” полтысячи лет назад: неравные браки, пышные свадьбы, болтливые жены, пылкие девицы и вероломные влюбленные монахи в средневековом Таллинне.

6. Средневековые палачи

Страж на границе жизни и смерти, исполнитель божьего милосердия, последняя боль приговоренного и последняя надежда безнадежно больного — почему люди в Средневековье избегали палача, когда и зачем шли к нему сами?

7. Таллинн — город мастеров

Разные люди бывают на свете… Сапожники, шапочники, кузнецы, каменщики…

Кто из них прославил наш город? Какое ремесло было в особом почете в Ревеле?

Как долго нужно было учиться профессии и сколько за это заплатить?

Какие профсоюзы существовали, и как цеха защищали свои права?

8. Средневековая кухня

Как выглядел рацион европейца до Крестовых походов и открытия Америки? Почему в Средневековье люди пили больше пива, чем воды? Какие сладости не предназначались для еды, и какими деликатесами торговала аптека магистрата?

9. Средневековая медицина

Когда молитва не помогает… Как и чем лечились люди в Средневековье? С какими недугами бежали к цирюльнику, на что жаловались аптекарю? Зачем чумному доктору длинный клюв? Кому и от чего прописывали марципан? Точная наука и дремучие суеверия в медицине Средних веков.

10. Женщина в средневековом Таллинне

Изменилась ли женская доля за последние полтысячи лет? За какие прегрешения слабый пол попадал на позорный столб? Почему женщина — злейший враг ратмана? Что носили, чем красились и как укладывали волосы красавицы Средних веков? Когда сожгли на костре последнюю ведьму Европы?

Экскурсии:

1. Церковь Нигулисте

Храм-музей с непростой историей: выстоял перед протестантами, но едва не погиб под бомбами Второй мировой. Сокровищница гильдейского серебра, уникальное собрание древних алтарей, органы и витражи, знаменитая ”Пляска смерти” и над могилой загадочной древней мумии — малоизвестная эпитафия на русском языке…

2. Как пройти от Длинного Германа к Толстой Маргарите?

Названия таллиннских башен в истории города. Куда направимся — ”За монахами” или ”За монашками”? Какие планы на вечер — в ”Музыкальную”, ”Девичью” или в ”Сауну”? А может для начала все-таки ”Заглянем в кухню?”…

3. Реформация в Таллинне

В октябре 17-го года в Европе грянула революция. Начавшись в 1517-м, Реформация немецкого богослова Мартина Лютера докатилась до Таллинна через семь лет. Чем это обернулось для города, его церквей, прихожан, священников и монашества? Почему в Эстонии так прочно укоренилось лютеранство? А между тем, по статистике, больше в стране православных!