В Доме Хопнера будут проходить лекции для молодых родителей

Уже сейчас можно записаться на занятия Школы для родителей, которые будут проходить в помещениях Дома Хопнера, расположенного по адресу Ратушная площадь, 18. Количество мест в русскоязычной группе ограничено.

Миссия школы — содействовать позитивным и заботливым отношениям между детьми и родителями, поделиться знаниями, которые помогут родителям понимать причины поведения ребенка, а также уменьшить родительский стресс и укрепить семью.

Занятия будут проводиться с сентября по май.

В качестве тем будут рассматриваться:

- Если в семье рождается ребенок…;

- Права и обязанности родителей и детей: юридический аспект;

- Теории детского развития;

- Нарушения речи у ребенка;

- Мальчик и девочка: два разных мира;

- Мамы и папы: разные взгляды на воспитание детей;

- Гиперактивный ребенок;

- Детские страхи;

- Почему ребенок врет?

- Как мотивировать ребенка? и др.

Цели программы:

- содействовать в раскрытии потенциала ребенка;

- поделиться знаниями, которые помогут родителям

- понимать причины поведения своего ребенка

- научиться распознавать его желания и потребности

- найти свой уникальный подход в воспитании детей.

Проект поддерживает Управа Кесклинна, поэтому плата за участие — минимальная. Занятия по понедельникам, с 19:00 до 20:30, один раз в месяц в Доме Хопнера (Ратушная площадь, 18). Участников программы ждут различные бонусы.

Регистрация и дополнительная информация: тел. 56 156 522 или e-mail: romanljagu@hot.ee