15.09.2017, 13:25

В Доме Хопнера будут проходить лекции для молодых родителей


rus.delfi.ee
EST
В Доме Хопнера будут проходить лекции для молодых родителей
Panthermedia, Scanpix

Уже сейчас можно записаться на занятия Школы для родителей, которые будут проходить в помещениях Дома Хопнера, расположенного по адресу Ратушная площадь, 18. Количество мест в русскоязычной группе ограничено.

Миссия школы — содействовать позитивным и заботливым отношениям между детьми и родителями, поделиться знаниями, которые помогут родителям понимать причины поведения ребенка, а также уменьшить родительский стресс и укрепить семью.

Занятия будут проводиться с сентября по май.

В качестве тем будут рассматриваться:

- Если в семье рождается ребенок…;
- Права и обязанности родителей и детей: юридический аспект;
- Теории детского развития;
- Нарушения речи у ребенка;
- Мальчик и девочка: два разных мира;
- Мамы и папы: разные взгляды на воспитание детей;
- Гиперактивный ребенок;
- Детские страхи;
- Почему ребенок врет?
- Как мотивировать ребенка? и др.

Цели программы:

ТОП

- содействовать в раскрытии потенциала ребенка;
- поделиться знаниями, которые помогут родителям
- понимать причины поведения своего ребенка
- научиться распознавать его желания и потребности
- найти свой уникальный подход в воспитании детей.

Проект поддерживает Управа Кесклинна, поэтому плата за участие — минимальная. Занятия по понедельникам, с 19:00 до 20:30, один раз в месяц в Доме Хопнера (Ратушная площадь, 18). Участников программы ждут различные бонусы.

Регистрация и дополнительная информация: тел. 56 156 522 или e-mail: romanljagu@hot.ee

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