В долгах как в шелках. Генсек реформистов призвал однопартийцев совершить посильные пожертвования

Вчера Delfi и Eesti Ekspress написали, что долги у Партии реформ на настоящий момент больше, чем когда бы то ни было.

Говорилось о сумме в пределах 800 000 евро, но на самом деле она может быть больше. Генеральный секретарь Тынис Кыйв сообщил однопартийцам, что дела обстоят не так уж и плохо, но призвал по возможности совершить посильные пожертвования. ”Как и ранее, и сейчас эти обязательства будут ликвидированы. Ничего необычного не происходит”, — сказал он.

”Мы будем по-прежнему держать свои расходы под контролем и разницу между доходами и расходами объявим ближе к выборам. И здесь мне хотелось бы призвать каждого члена партии, если есть желание и возможность, то партия была бы благодарна за любой пожертвование”, — резюмировал Кыйв.