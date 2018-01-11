11.01.2018, 18:45

В долгах как в шелках. Генсек реформистов призвал однопартийцев совершить посильные пожертвования

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rus.delfi.ee
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EI MIDAGI ERILIST! Peasekretär Tõnis Kõiv.
EI MIDAGI ERILIST! Peasekretär Tõnis Kõiv.Ilmar Saabas

Вчера Delfi и Eesti Ekspress написали, что долги у Партии реформ на настоящий момент больше, чем когда бы то ни было.

Говорилось о сумме в пределах 800 000 евро, но на самом деле она может быть больше. Генеральный секретарь Тынис Кыйв сообщил однопартийцам, что дела обстоят не так уж и плохо, но призвал по возможности совершить посильные пожертвования. ”Как и ранее, и сейчас эти обязательства будут ликвидированы. Ничего необычного не происходит”, — сказал он.

”Мы будем по-прежнему держать свои расходы под контролем и разницу между доходами и расходами объявим ближе к выборам. И здесь мне хотелось бы призвать каждого члена партии, если есть желание и возможность, то партия была бы благодарна за любой пожертвование”, — резюмировал Кыйв.

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