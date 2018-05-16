16.05.2018, 20:07

В Дне полезных дел ”Сделаем!” приняло участие минимум 53 128 человек


rus.delfi.ee
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President Kersti Kaljulaid osales Maarja külas Teeme Ära talgutel
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

По уточненным данным, поступившим от организаторов толок, в этом году в рамках Дня полезных дел ”Сделаем!” в 2177 толоках трудилось по меньшей мере 53 128 человек, что составляет 4% от всего населения Эстонии. Согласно количеству участников, лидировал уезд Харьюмаа и Таллинн — здесь в 469 толоках участвовало 15 343 человека. Согласно количеству участников относительно общего количества жителей уезда, лидировал Сааремаа, где в 222 толоках участвовало 4629 человек, или 13,9% жителей уезда. Далее следуют Хийумаа — 11,9%, Ляэнемаа — 9,9% и Ярвамаа — 9% участников.

По словам руководителя Дня полезных дел ”Сделаем!”, председателя Фонда природы Эстонии ТармоТюйра, все организаторы и участники толок заслуживают огромной благдарности и признательности. ”Подводя итоги мероприятия этого года радостно видеть, что количество и толок, и участников превышает показатели прошлого года. Несомненно, намного важнее цифр с пользой проведенное вместе время, а также осознание того, что с каждым годом все больше жителей Эстонии участвуют в ее благоустройстве, улучшая жилое пространство вокруг себя, заботясь о природе и друг о друге”, — пояснил Тюйр. — ”Те, кто в работе на толоке почувствовали чувства локтя и нашли новых друзей, относятся к людям вокруг и жилой среде с большей заботой, что делает наше общество здоровее и целостнее”.

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В Дне полезных дел ”Сделаем!” участвовало 13,9% жителей на Сааремаа, 11,9% на Хийумаа, 9,5% в Ляэнемаа, 9% в Ярвамаа, 8% в Рампламаа, 6,2% в Валгамаа, 6,2% в Йыгевамаа, 5% в Ляэне-Вирумаа, 4,9% в Пярнумаа, 4,7% в Пылвамаа, 3,6% в Вильяндимаа. В Тартумаа участвовало 2,9%, в Ида-Вирумаа — 2,7% и в Харьюмаа 2,6%. Со статистикой Дня полезных дел можно ознакомиться по ссылке и на карте толок.

День полезных дел ”Сделаем!” в 2018 году был посвящен юбилею Эстонской Республики и прошел в сотрудничестве с годом европейского культурного наследия. Организаторов и участников толок призывали помимо прочего ознакомиться и применить цвета церковных приходов и обогатить обеденный стол блюдами национальной или региональной кухни. Подборка самых интересных рецептов находится на сайте по адресу: www.teemeara.ee/retseptid. Участники Дня полезных дел могут воспользоваться некоторыми льготными предложениями и после завершения толоки, подробности по адресу.

Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень Kodukant (”Родной край”) и образовавшаяся вокруг них сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Министерство культуры, Selver, фонд Интеграции, Tamrex, Vizeum, Vivacolor, Bauhof, Omniva, Tele2, Nordic Hotel Forum, Dorpat и др.

Стартовые пакеты для толок помогли наполнить: Tamrex, фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Corny, Himalaya, Vivacolor, Bauhof, Salvest, Väike Väänik, Espak и Ecoprint. Доставку стартовых пакетов обеспечивает Omniva. Книга о цветах церковных уездов является подарком к 100-летнему дню рождения Эстонской Республики.

День полезных дел ”Сделаем!” традиционно проходит в первую субботу мая. Каждый человек сам решает, какую именно работу следует выполнить, за какое дело взяться. В 2017 году в 2130 толоках участвовало 52 650 человек, или 4% жителей Эстонии. Следующий день полезных дел состоится 4 мая 2019 года.

Нынешний год можно назвать особенным, поскольку помимо весеннего Дня полезных дел, который состоится 5 мая, в 150 странах 15 сентября состоится Всемирная уборка — часть программы празднования юбилея Эстонской Республики. Цель мероприятия — сделать подарок Эстонии и очистить леса страны от появившегося там мусора.

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