В Дне полезных дел ”Сделаем!” приняло участие минимум 53 128 человек

В Дне полезных дел ”Сделаем!” участвовало 13,9% жителей на Сааремаа, 11,9% на Хийумаа, 9,5% в Ляэнемаа, 9% в Ярвамаа, 8% в Рампламаа, 6,2% в Валгамаа, 6,2% в Йыгевамаа, 5% в Ляэне-Вирумаа, 4,9% в Пярнумаа, 4,7% в Пылвамаа, 3,6% в Вильяндимаа. В Тартумаа участвовало 2,9%, в Ида-Вирумаа — 2,7% и в Харьюмаа 2,6%. Со статистикой Дня полезных дел можно ознакомиться по ссылке и на карте толок.

День полезных дел ”Сделаем!” в 2018 году был посвящен юбилею Эстонской Республики и прошел в сотрудничестве с годом европейского культурного наследия. Организаторов и участников толок призывали помимо прочего ознакомиться и применить цвета церковных приходов и обогатить обеденный стол блюдами национальной или региональной кухни. Подборка самых интересных рецептов находится на сайте по адресу: www.teemeara.ee/retseptid. Участники Дня полезных дел могут воспользоваться некоторыми льготными предложениями и после завершения толоки, подробности по адресу.

Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень Kodukant (”Родной край”) и образовавшаяся вокруг них сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Министерство культуры, Selver, фонд Интеграции, Tamrex, Vizeum, Vivacolor, Bauhof, Omniva, Tele2, Nordic Hotel Forum, Dorpat и др.