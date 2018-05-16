В Дне полезных дел ”Сделаем!” приняло участие минимум 53 128 человек

По уточненным данным, поступившим от организаторов толок, в этом году в рамках Дня полезных дел ”Сделаем!” в 2177 толоках трудилось по меньшей мере 53 128 человек, что составляет 4% от всего населения Эстонии. Согласно количеству участников, лидировал уезд Харьюмаа и Таллинн — здесь в 469 толоках участвовало 15 343 человека. Согласно количеству участников относительно общего количества жителей уезда, лидировал Сааремаа, где в 222 толоках участвовало 4629 человек, или 13,9% жителей уезда. Далее следуют Хийумаа — 11,9%, Ляэнемаа — 9,9% и Ярвамаа — 9% участников.
По словам руководителя Дня полезных дел ”Сделаем!”, председателя Фонда природы Эстонии ТармоТюйра, все организаторы и участники толок заслуживают огромной благдарности и признательности. ”Подводя итоги мероприятия этого года радостно видеть, что количество и толок, и участников превышает показатели прошлого года. Несомненно, намного важнее цифр с пользой проведенное вместе время, а также осознание того, что с каждым годом все больше жителей Эстонии участвуют в ее благоустройстве, улучшая жилое пространство вокруг себя, заботясь о природе и друг о друге”, — пояснил Тюйр. — ”Те, кто в работе на толоке почувствовали чувства локтя и нашли новых друзей, относятся к людям вокруг и жилой среде с большей заботой, что делает наше общество здоровее и целостнее”.