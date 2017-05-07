В Дне полезных дел приняли участие 50 358 человек

Всеэстонский День полезных дел ”Сделаем!”, в рамках которого вчера, 6 мая, состоялось рекордное количество толок, прошел замечательно и завершился с большим успехом, сообщили организаторы.

Солнечная погода способствовала участию в толоках — всего их было организовано 2130, в них приняли участии 50 358 человек, или 3,8% населения страны. Команда ”Сделаем!” благодарит всех организаторов и участников толок. Все эти люди сделали нашей Эстонии тысячи прекрасных подарков.

По словам руководителя Дня полезных дел, члена правления Фонда природы Тармо Тюйра, в этом году было установлено рекордное количество толок, в которых приняло участие до сих пор невиданное количество добровольцев. ”Для десятков тысяч человек по всей стране День полезных дел стал ожидаемым весенним событием, которое объединяет общины и дарит улыбки”, — сказал Тюйр. Он добавил, что в штаб ”Сделаем!” в течение всей субботы поступала положительная обратная связь от нескольких тысяч организаторов толок, и от переполняющих людей эмоций зачастую перехватывало дыхание и у обзванивающих их волонтеров в штабе. "Чувства благодарности и радости, которые выражают жители Эстонии от совместной работы на толоках по всей стране, попадают в самое сердце, поражают своей искренностью и глубиной. Блгодаря таким заботливым и работящим людям мы еще лучше подготовились к 100-летнему дню рождения государства — нашему общему празднику”.

В рамках Дня полезных дел было организовано 2130 толок, в которых приняло участие 50 358 человек. Больше всего толок было организовано в Харьюмаа и Таллинне, где в 475 толоках в общей сложности приняли участие 14 650 человек.

Как и в предыдущие годы, больше всего участников толок было на Сааремаа, где в 211 толоках участвовало 3973 человек, или 11,9% жителей уезда. В Тартумаа в 182 толоках участвовало 4194 человека, в Пярнумаа 171 толока объединила 3861 человек, в Ида-Вирумаа 155 толок объединили 3902 человека, в Ляэне-Вирумаа 134 толоки объединили 2556 толок, в Ляэнемаа в 128 толоках участвовали 2633 человек, Рапламаав 127 толоках участвовало 2299 человек, в Вырумаа в 112 толоках участвовало 2814 человек, в Ярвамаа в 100 толоках участвовало 2212 человек, в Вильяндимаа в 95 толоках участвовало 1672 человека, в Пылвамаа в 54 толоках участвовало 1098 человек, на Хийумаа в 39 толоках трудилось 810 человек. Проходили толоки и за пределами Эстонии: три толоки состоялись в Финляндии при участии 47 человек, а одна состоялась в Канаде в окрестностях Торонто при участии 25 человек.

Статистика с толок находится здесь.

Статистика по уездам здесь.

В рамках Дня полезных дел ”Сделаем!” больше всего толок было на тему благоустройства, толок в деревнях, на природе, а также связанных с безопасностью. Кроме этого, проходили и тематические толоки ЭР100 с целью благоустройства площадок для флагштоков и установки флагштоков, приведения в порядок площадок для песен и танцев; популярностью пользовались квартирные товарищества и толоки для молодежи. В некоторых местах проводили толоки по уборке мусора, кое-где после основных толок проводились и мозговые штурмы. Некоторые толоки еще состоятся в ближайшие дни.

Основная тема этого года — ”Будь готов!”. Организаторы ”Сделаем!” в этом году обращали внимание участников Дня полезных дел на подготовку к 100-летнему юбилею Эстонской Республики, а также подготовку к природным несчастьям и стихийным бедствиям, вызванными климатическими изменениями, которые время от времени обрушиваются на Эстонию. Участников призывали привести в порядок места для совместных торжеств, установить флагштоки и повесить на них находящийся в стартовых пакетах мачтовый вымпел с праздничной символикой ”Эстонской Республике -100”. Вместе с Департаментом спасения в фокусе находилось картографирование рисков, поджидающих в родном краю и необходимые по их устранению толоки, но, как обычно, каждый человек, группа людей или община сами решали, что предпринять в День полезных дел.

Всех участников Дня полезных дел просят поделиться своими впечатлениями на сайте. Фотографии можно размещать в группе ”Сделаем!” в Facebook (#teemeära2017) или прислать их по адресу info@teemeara.ee (допишите название и место толоки). Видео со Дня полезных дел рекомендуется размещать на портале Youtube с пометкой ”Teeme Ära 2017”.

Все участники Дня полезных дел при регистрации на толоку получили т.н. паспорт ”Сделаем!”, дающий право на различные скидки. Например, на проезд на поездах или автобусах за полцены.

День полезных дел ”Сделаем!” традионно проходит в первую субботу мая, и каждый человек или группа людей, община, сами решают, что важного предпринять в этот день. В 2016 году в Эстонии было организовано 1986 толок, в которых приняли участие 44 372 человека, или 3,4% населения страны.

Организаторы Дня полезных дел: Фонд природы Эстонии, Движение деревень Эстонии ”Родной край”, а также сформированная ими сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, Департамент спасения, Фабрика флагов, Tamrex, Vizeum, Оргкомитет XII молодежного праздника песни и танца, Itella SmartPOST, Nordic Hotel Forum и др.

Стартовые пакеты помогли наполнить: Tamrex, фонд ”Целевой капитал гражданского общества”, Департамент спасения, Фабрика флагов, Госканцелярия, Maiasmokk, National Geographic Eesti, Ecoprint и Bauhof. Стартовые пакеты организаторам толок доставит Itella SmartPOST. Находящийся в стартовом пакете мачтовый вымпел с логотипом ЭР100 является подарком на сотый день рождения Эстонской Республики.