В девятом фестивале ЛГБТ+ Baltic Pride приняли участие 4000 человек

Сегодня завершился девятый фестиваль культуры ЛГБТ+ Baltic Pride. В фестивале приняло участие около 4000 человек, преимущественно из Эстонии, а также Латвии, Литвы, России, Финляндии, Швеции, Исландии, Армении, Грузии, Бельгии, Германии, Голландии и других стран, сообщает Эстонское ЛГБТ-объединение.

В течение четырех дней можно было посмотреть выставки и фильмы, принять участие в работе конференции и послушать концерт, участвовать в мастер-классах и презентации книг. Кульминацией фестиваля явились субботнее шествие и последовавший за ним концерт, которые были организованы совместно командами Baltic Pride и Tallinn Pride. В шествии участвовало порядка 1800 человек, как жители Эстонии, так и зарубежные гости. Среди участников были члены ЛГБТ+ сообщества и поддерживающие их правозащитные организации, представители дипломатического корпуса и политические деятели. Мероприятию оказали поддержку различные спонсоры, в том числе точки питания и кафе, которые по случаю Baltic Pride предлагали специальные цены и/или специальное меню.

Первый фестиваль Baltic Pride состоялся в Латвии в 2009 году. Нынешний таллиннский фестиваль — совместное мероприятие стран Балтии — является третьим по счету.