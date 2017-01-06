"К нам привозят молодежь, с чьими родителями полиции не удалось связаться, или чьи родители по какой-либо причине не могут или не хотят за ними приехать", — объясняет Виталий.
"Часть дети привозят сюда из их же дома, где они употребляли алкоголь вместе с родителями", — рассказывает Виталий.
Согласно данным полиции, каждый четвертый 11-летний ребенок пробовал пиво, и бывают случаи, когда для 14-летних подростков похмелье настолько привычное явление, что оно чувствуется дольше одного дня, и к нему уже привыкают.
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