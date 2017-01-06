Находящийся На Нымме теэ при Таллиннском детском приюте безопасности вытрезвитель круглый год готов предоставить ночлег несовершеннолетним. По словам его руководителя Виталия, эта услуга необходима, как бы это невероятно не звучало.

"К нам привозят молодежь, с чьими родителями полиции не удалось связаться, или чьи родители по какой-либо причине не могут или не хотят за ними приехать", — объясняет Виталий.

"Часть дети привозят сюда из их же дома, где они употребляли алкоголь вместе с родителями", — рассказывает Виталий.

Согласно данным полиции, каждый четвертый 11-летний ребенок пробовал пиво, и бывают случаи, когда для 14-летних подростков похмелье настолько привычное явление, что оно чувствуется дольше одного дня, и к нему уже привыкают.

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