В департаменте рассказали, в чем обвиняли Zoo Planet и какие проверки там были проведены

Вчера портал Delfi писал о зоомагазине Zoo Planet, в котором, как уверяет бывшая работница Алена Косова, животные содержатся в неблагоприятных условиях. Главный специалист по защите животных Харьюмааского ветеринарного центра Ветеринарно-пищевого департамента Урмас Сарон предоставил информацию о том, когда и при каких обстоятельствах в последние годы проводились проверки в Zoo Planet.

Запах краски в вольере для кроликов

В жалобе от 4 февраля 2015 года утверждалось, что в вольере для кроликов в магазине Zoo Planet на Таммсааре теэ, 116, уже некоторое время неприятно пахнет краской. Проведенная проверка запаха краски не выявила.

Как сказал работник магазина, непосредственно перед визитом в магазин автора жалобы была произведена уборка вольеров для кроликов и замена подстилочного материала (гранулы лиственных деревьев), запах которого мог напоминать запах краски. Никаких чистящих средств, которые могли бы вызвать этот запах, не использовалось.

Нехватка перьев у попугаев

1 марта 2016 года поступила жалоба о проблемах с оперением у птиц. Во время проверки птицы в Zoo Planet в торговом центре Mustika в Таллинне находились в удовлетворительном состоянии. По словам регионального руководителя Яны Кариош, указанная в жалобе нехватка перьев была вызвана тем, что это были птицы разного пола и, поскольку в тот момент у них наблюдался активный брачный период, самец выщипал перья с шеи самки. Что касается проплешины на голове, то они наблюдаются у всех какаду. Опущенный хохолок полностью покрывает эту зону. Это естественная особенность вида.

В случае, если состояние животного или птицы вызывает подозрение, берутся необходимые анализы. Эти какаду из Zoo Planet в торговом центре Mustika были осмотрены ветеринаром Александром Семеновым (Oknavet OÜ), и анализы показали, что птицы здоровы.

Вновь попугаи, а также крысы и зайцы

В жалобе от 27 октября 2016 года утверждалось, что в зоомагазине Zoo Planet на Таммсааре теэ, 116, у луговой собаки вся спина в пятнах, что она чешется и не изолирована. Утверждалось, что у одной из крыс опухли глаза и мало шерсти, а заяц постоянно чешется. Что состояние шерсти морских свинок вызывает опасения. Утверждалось, что попугаи получили стресс от проживания в слишком маленькой клетке и на спине у них частично отсутствуют перья.

28 октября 2016 года попугаев осмотрел ветеринар ZooVetTrans OÜ Александр Семенов. Ранее осмотры и лабораторные анализы проводились как в феврале, так и в конце сентября. Признаков паразитоза или микоза у птиц выявлено не было. По оценке Александра Семенова, отсутствие в некоторых местах оперения у попугаев не является признаком болезни. Помещая разных птиц в одну клетку, следует тщательно наблюдать за их поведением и взаимодействием с соседями. В случае конфликта птицу (птиц) изолировать. Избегать перенаселенности в клетке. Персоналу магазина были даны инструкции по решению подобных ситуаций, а также было рекомендовано предоставлять подателю жалобы исчерпывающие разъяснения еще на месте в магазине.

31 октября 2016 года указанных в жалобе животных осмотрела ветеринар Billy Loomakliinik Сильвия М. Селиранд. Повреждения кожи, указывающие на наличие паразитов, были выявлены только у белки. На ее теле в трех местах наблюдались проплешины, кожа на их месте была воспалена. Животное не чесалось, в остальных местах все было нормально. Вероятность наличия паразитов минимальна. В отношении пятен было применено обычное лечение.

Неверная информация

В жалобе от 8 декабря 2017 года утверждалось, что в зоомагазине Zoo Planet на Таммсааре теэ, 116, на клетке с шиншиллой указана неверная информация о поведении и потребностях животного. Магазину предоставили полную информацию о потребностях животного и требованиях действующего законодательства. Вводящая в заблуждение информация на клетке была исправлена.