В Департаменте полиции и погранохраны теперь можно забронировать время для подачи ходатайства о визе

„Эта услуга предназначена тем иностранцам, которые уже находятся в Эстонии на законных основаниях и желают работать или учиться в Эстонии", — рассказала советник-эксперт Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк. „Ходатайство о визе D-вида мы советуем подавать в первую очередь в посольстве Эстонии той страны, гражданином которой является иностранец, до приезда в Эстонию. Иностранцы, которые уже находятся в Эстонии на других законных основаниях, могут подать ходатайство о долговременной визе и в Эстонии в наших бюро обслуживания. Приглашаем местных работодателей активно пользоваться услугой бронирования и планировать время посещения бюро вместе со своими иностранными работниками заранее. Это сэкономит вам время и избавит от необходимости ждать в бюро в живой очереди".

Время посещения бюро можно забронировать и для других услуг. "В этом году подлежат обмену документы многих жителей Эстонии, поэтому просим заранее проверить срок действия своих документов. Также очень важно, чтобы ваш адрес в электронной среде eesti.ee был перенаправлен на тот адрес э-почты, которым вы активно пользуетесь. Таким образом вы сможете получить уведомление от нашего департамента о том, что срок действия ваших документов подходит к концу. Оповещения мы высылаем за 90 дней до окончания срока действия документов, что позволяет заранее запланировать время посещения и забронировать удобное для себя время без спешки", — добавила Лийс Валк.