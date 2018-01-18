В Департаменте полиции и погранохраны пополнение: прибыли новые четвероногие служащие

Вчера вечером в Эстонию из Финляндии прибыли щенки немецкой овчарки Эго и Элек, которые в будущем станут патрульными служебными собаками.

Молодые четвероногие служащие будут трудиться в Идаской и Лыунаской префектурах. Элек будет обучаться всем необходимым для служебной собаки премудростям под руководством кинолога Идаской префектуры Кристины Суокас, а Эго станет напарником старшего кинолога Лыунаской префектуры Айна Мангелсоо. Пример юному Эго будет показывать второй воспитанник Айна Мангелсоо, 7-летний служебный пес Фадо.

Майор полиции Тыну Тянав, который привез щенков в Эстонии, говорит, что обучение щенком начинается с социализации и основ послушания. "Все начинается с того, что кинолог и щенок знакомятся и привыкают друг к другу. Собака — это надежный коллега на всю жизнь. Работа кинолога требует большой отдачи и мы желаем кинологам и щенкам хорошо учиться, сил и терпения", — сказал Тянав.

Сейчас в Департаменте полиции и погранохраны трудится 70 служебных собак, из них 41 немецких овчарок, 19 бельгийских овчарок, а также есть английские спрингер-спаниели, русские охотничьи спаниели и лабрадор.