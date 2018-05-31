В День защиты детей на площади Вабадузе вместе споют 1000 малышей

Завтра, 1 июня, в День защиты детей, в 12:00 на площади Вабадузе состоится выступление тысячи малышей. Общегородской певческий праздник SadaSäraSilma («Сотни сияющих глаз») посвящен столетию Эстонской Республики и начального образования в Таллинне.

Первого декабря 1918 года был основан Коплиский детский сад — первый в Таллинне. В этом году исполняется сто лет начального образования в столице.

”В честь празднования столь важного события как столетие обучения детей в детских садах подготовлены различные мероприятия, в том числе певческий праздник SadaSäraSilma, — рассказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Думаю, пение 1000 малышей будет очень впечатляющим, это укрепит веру взрослых в будущее, ведь дети и есть будущее Эстонии. Дети стоят каждой секунды, посвященной им, поэтому приходите посмотреть и послушать их выступление”.

Праздник начнется шествием по площади Вабадузе, в котором примут участие тысячи 6-7-летних певцов. Все они будут носить одинаковые наряды из серии ”Этно”, подаренной детским садам в прошлом году, а также таблицы с названиями учреждений, выполненные учениками таллиннских школ в этом году. Детей будут сопровождать 300 учителей пения.

В программе 10 детских песен в сопровождении ансамбля Урмаса Латтиказа под управлением дирижера Рауля Тальмара.