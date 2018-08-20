20.08.2018, 10:43

В День восстановления независимости Эстонии можно посетить башню Длинный Герман

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rus.delfi.ee
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foto-75
foto-75Foto: Ester Vaitmaa

Cегодня, 20 августа, Рийгикогу празднует День восстановления независимости Эстонии и приглашает всех желающих посетить башню Длинный Герман.

Башня будет открыта для посетителей с 13:00 до 18:00. Для более слаженной организации посетители получат бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни.

В 11:15 у мемориального камня 20 августа на склоне холма Тоомпеа с речью выступит Антс Веэтыусме — председатель правления клуба. От имени Рийгикогу венок к камню возложат спикер Эйки Нестор и вице-спикеры Энн Ээсмаа и Калле Лаанет.

В День восстановления независимости Эстонии в Белом зале замка Тоомпеа состоится и традиционное торжественное собрание Клуба 20 августа. Оно начнется в 12:00. С приветственной речью выступят спикер Рийгикогу Эйки Нестор и премьер-министр Юри Ратас. С докладом выступит член клуба, председатель Конституционной Ассамблеи Тыну Антон.

Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет людей, которые в 1990 году входили в Верховный Совет Эстонской Республики и голосовали за восстановление независимости Эстонской Республики.

27 лет назад, 20 августа 1991 г. в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами ”за” принял Постановление ”О независимости Эстонской Республики”.

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