17.08.2018, 16:46

В День восстановления независимости ЭР необходимо вывесить флаги

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rus.delfi.ee
EST
Eesti Vabariigi aastapäeva paraad
Foto: Priit Simson

День восстановления независимости – один из трех дней в году, когда Эстонские флаги должны быть вывешены на зданиях всех жилых, предпринимательских и конторских помещений, напоминает Раэпресс.

Флаги вывешивают все государственные учреждения и учреждения самоуправлений, а также общественно-правовые юридические лица. Для выражения национальной общности флаги могут быть вывешены и на всех частных и многоквартирных домах.

27 лет назад 20 августа 1991 года была восстановлена независимость Эстонской Республики. Решение Верховного совета о ”Независимости Эстонской государственности” восстановило независимость страны, среди прочего были восстановлены дипломатические отношения с другими странами. Первой, 22 августа 1991 года, восстановление независимости Эстонии признала Ирландская Республика.

Флаги должны быть вывешены 20 августа не позднее 8:00 и до заката солнца. Если флаг решено оставить после этого времени, он должен быть освещен.

Tallinn Hockey weekend
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