В День восстановления независимости Длинный Герман будет открыт для посетителей

В воскресенье, 20 августа, в замке Тоомпеа пройдет празднование Дня восстановления независимости Эстонии. В честь этого все желающие смогут подняться на башню Длинный Герман, где находится символизирующий независимость Эстонии государственный флаг, сообщает Рийгикогу.

Башня Длинный Герман открыта для посещения с 11:00 до 17:00. Для более слаженной организации посетители получат бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни. Входной билет можно получить до 16:00.

В День восстановления независимости Эстонии в Белом зале замка Тоомпеа состоится и традиционное торжественное собрание Клуба 20 августа. Начнет собрание спикер Рийгикогу Эйки Нестор. С приуроченной к событию речью выступит член Клуба 20 августа Тийт Маде.

Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет людей, которые в 1990 году входили в Верховный Совет Эстонской Республики и голосовали за восстановление независимости Эстонской Республики.

26 лет назад, 20 августа 1991 г. в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами за принял Постановление ”О независимости Эстонской Республики”.