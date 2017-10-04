В День учителя состоится торжественное открытие Дома учителей

В четверг, 5 октября, в 12:00 вице-мэры Таллинна Эха Вырк и Михаил Кылварт откроют Дом учителей в Ласнамяэ по адресу Ууслинна, 3а.

Квартиры в Доме учителей будут сданы в аренду учителям таллиннских дошкольных учреждений, школ, гимназий, школ по интересам и прикладных школ, сообщает Раэпресс.

В доме 75 квартир, из которых 40 — однокомнатные и 35 — двухкомнатные. На цокольном этаже помимо кладовых размещены помещения для хранения детских колясок и велосипедов, а также прачечная и игровая комната. Квартиры обставят кухонной мебелью и техникой.

Стоимость аренды в доме — 5,21 евро за квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. Благодаря высокой энергоэффективности конструкции здания, расходы жильцов на коммунальные услуги будут низкими.

Конкурс на строительство Дома учителей выиграли ”RAMM Ehituse OÜ” и ”Mitt & Perlebach OÜ”. Дом учителей спроектирован фирмой ”AS Sweco Projekt”, в разработку проекта были вовлечены также специалисты строительного факультета ТТУ. Стоимость проекта — 5,4 миллиона евро.