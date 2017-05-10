В День Таллинна "в кадре" будет молодежь

В следующий понедельник, 15 мая, в шестнадцатый раз будет отмечаться День Таллинна, его девиз в этом году: ”Молодежь в кадре”. В программе первый таллиннский праздник танца ”Линналенд”, флешмоб эстонских ютуберов и концерт молодежных музыкальных коллективов на площади Вабадузе, а также многое другое.

По словам вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта, всех горожан и гостей столицы ждет богатая культурная программа и впечатления на любой вкус. ”В День Таллинна, 15 мая, мы по традиции обратимся к истории столицы, которая насчитывает уже 769 лет. Мы также попробуем заглянуть в будущее, особое внимание посвящая молодежи, которая является мостом между прошлым и грядущим, — отметил Кылварт. — Именно молодежь дает нам надежду, что созданное предками и начатое сейчас нами будет жить дальше. Изо дня в день мы работаем на тем, чтобы предложить молодым лучшее будущее, и чтобы они связали свои мечты и стремления с родным городом”.

15 мая 1248 года датский король Эрик IV даровал Таллинну Любекское право. Мероприятия по случаю Дня Таллинна начнутся уже в ближайшие выходные. В воскресенье, 14 мая, в 16:00 на крыше Горхолла ждут всех, кто интересуется уличными танцами, для участия в соревновании ”Team-up battle”. В 18:00 в концертном зале ”Эстония” состоится бесплатный концерт ”Песни весеннего вечера”, на котором выступят Таллиннский камерный оркестр, солисты Лизанне Альтров и Прийт Вольмер, дирижер Ристо Йоост. День Таллинна, 15 мая, в 12 часов откроют на Ратушной площади и. о. мэра Таллинна Таави Аас и герольд Юри Куускемаа. Выступят Оркестр дружины военных сил Таллинна и ансамбль тромбонистов города побратима — Гента. Горожан угостят мороженым.

В 14:00 начнется развлекательная программа на площади Вабадузе, где выступят лучшие молодежные музыкальные коллективы. В 16:00 начнется выступление ютуберов и танцевальный флешмоб, а в 18:00 — концерт Маарьи-Лииз Илус и Карла-Эрика Таукара. Впервые состоится Таллиннский праздник танца ”Линналенд”, который соберет на арене холла ”Тондираба” почти 1700 танцоров. Все желающие могут купить билеты на выступление, начинающееся в 19:00. Дополнительная информация на странице tallinn.ee/tallinnatantsupidu.

Также пройдут мероприятия в таллиннских библиотеках, спортивные соревнования, ориентирования, диктант и многое другое. Программа Дня Таллинна доступна по адресу tallinn.ee/tallinnapaev.