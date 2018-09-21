В День сопротивления ученики 21-й школы поднимут флаг на башне Длинный Герман

По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, крайне важно отмечать значительные для эстонской государственности события вместе с молодежью. ”Душа спокойна, так как эти молодые люди и грядущие поколения будут надежно хранить Эстонское государство и сине-черно-белый флаг”, — отметил спикер парламента.

Флаг будут поднимать Берт Пальтс, Карл-Маттиас Мадис, Карл Рудольф Куннас, Тристан Грийн-Лоовер, Хуго Йыкс и Йоонас Вескла.

После утренней церемонии поднятия флага школьники встретятся со спикером Рийгикогу Эйки Нестором и посетят замок Тоомпеа.

Группа защитников флага 21-й школы — это созданная в 1997-м году ученическая организация, которая представляет, хранит и защищает флаг школы и, при необходимости, государственный флаг в соответствии с Законом о флаге Эстонии. Ее членами на добровольной основе являются молодые люди — ученики 10–12-х классов.

День сопротивления и День правительства Отто Тиифа отмечается по решению Рийгикогу на протяжении последних двенадцати лет.

Летом 1940-го года, когда войска Советского союза оккупировали территорию Эстонии, школа на улице Рауа (ныне известная как Таллиннская 21-я школа) стала временным штабом для батальона связи эстонской армии. Именно там солдаты Эстонской Республики провели свою единственную битву во Второй мировой войне.

Четыре года спустя народ Эстонии снова продемонстрировал свое сопротивление. В сентябре 1944-го года, когда немецкие оккупационные войска уже отступали, а отряды Красной армии еще не достигли Таллинна, на башне ”Длинный Герман” развевался сине-черно-белый флаг.