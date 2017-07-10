В день рождения Таллиннской телебашни с нее спрыгнут 70 парашютистов

С 10 по 12 июля Таллиннская телебашня будет отмечать свой день рождения, и по этому случаю составлена трехдневная программа, в ходе которой состоится зрелищное BASE Boogie show, на котором 70 спортсменов-экстремалов из различных стран мира спрыгнут с телебашни. Большинство из них приедет из стран Европы, но будут также представители США и Австралии, сообщает Таллиннская телебашня.

В мире насчитывается лишь пара башен, с которых разрешается прыгать. Кроме Таллинна, прыжки с телебашни можно увидеть только в Куала-Лумпуре. Таллиннская телебашня является единственной в Европе, традиционно отмечающей свои дни рождения бейсджампингом.

"Три дня подряд, со 175-метровой высоты смотровой платформы 22-го этажа будут прыгать с парашютом”, — сказала руководитель Таллиннской телебашни Рийна Роозипуу. „Хотя этим летом наша деятельность носит печать ретро, для подобных прыжков старые парашюты использоваться, конечно, не будут. Кроме зрелищных прыжков, каждый сможет найти у нас занятия по душе как во дворе, так и внутри телебашни”.

Бейсджампинг — это прыжки с парашютом со зданий, подъемных кранов, мостов и скал. Основное отличие от обычных прыжков с парашютом заключается в высоте, т.е. вместо обычной четырехкилометровой прыгают с высоты 50–200 метров. Подобные прыжки разрешаются только очень опытным парашютистам.

Пока с телебашни будут прыгать парашютисты, дети и взрослые смогут заниматься различными делами во дворе телебашни, а также испытать свободное падение с безопасной высоты. Во дворе установлен airbag jump и ”паучья сеть”, на которых все желающие могут испытать себя. На месте будут также находиться опытные инструкторы парка приключений Пирита, которые познакомят со снаряжением для скалолазания и приемами его использования, а также обучат вязать узлы.

Поскольку отличительной чертой для телебашни на лето 2017 года является ностальгия по 70-80-м годам прошлого века, поддерживаемая открытыми в ней выставками "Бананов нет. Путешествие во времени в советские будни" и "Халат и передник", то на день рождения придет в гости также клуб ретро-автомобилей Unic, который представит на всеобщее обозрение, а также для увеселительных поездок автомобили тех лет. Детям составит компанию талисман Таллиннской телебашни ETI, под руководством которого они смогут поиграть, помастерить и поучаствовать в викторинах с отличными призами.

Все мероприятия во дворе — бесплатные.