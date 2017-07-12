В день ключевой пресс-конференции Тоом, Лооне и Иванова зарегистрировали НКО

В пятницу, 7 июля, когда на пресс-конференции в Таллинне депутат Европарламента Яна Тоом объявила о том, что не станет участвовать в создании отдельного от Центристской партии избирательного списка, официально было зарегистрировано MTÜ LIST. Помимо самой Тоом в состав правления объединения вошли также депутаты Рийгикогу Ольга Иванова и Керстин-Оудекки Лооне.

"То, что дата регистрации НКО совпала с днем, когда мы провели свою совместную пресс-конференцию — это всего лишь случайность. На самом деле необходимые для регистрации документы мы представили еще за неделю до этого, когда втроем собирались пойти на местные выборы со своим списком. Однако в Коммерческий регистр объединение внесли лишь 7 июля", — объяснила rus.err.ee во вторник, 11 июля, Ольга Иванова.

"В свете решения Яны Тоом необходимость в этом НКО отпала. Думаю, что теперь мы его закроем", — добавила Иванова.