04.06.2017, 20:10

В День флага башню Длинный Герман посетили около 700 человек

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rus.delfi.ee
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Robbie Williamsi otseülekande ettevalmistused õhus
Robbie Williamsi otseülekande ettevalmistused õhusFoto: Andres Putting

По случаю Дня флага в воскресенье, 4 июня, башню Длинный Герман на Тоомпеа в Таллинне посетили почти 700 человек из 14 стран мира.

Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, что среди посетителей были не только жители Эстонии, но и гости из США, Китая, Индии, Италии, Японии, Канады, Франции, Швеции, Германии, Финляндии, Украины, Новой Зеландии и России, передает rus.err.ee.

День эстонского флага отмечается ежегодно 4 июня. В этот день в 1884-м году в церкви Отепя был освящен первый сине-черно-белый триколор.

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