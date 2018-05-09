09.05.2018, 07:15

В День Европы во дворе Дома Стенбока стартует игра по ориентированию

 (4)
rus.delfi.ee
EST 1
Tallinn ülevalt
Tallinn ülevaltFoto: Ilmar Saabas

Сегодня, в День Европы, всех желающих с 15 до 18 часов ждут во дворе Дома Стенбока, который станет представительством Эстонии в традиционной игре по ориентированию, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Участники развлекательно-образовательной игры, посвященной дню рождения Европы, должны будут пройти разные маршруты в центре Таллинна и посетить посольства стран Европейского союза. В Доме Стенбока также можно будет получить печать в игровой паспорт. Кроме того, все гости смогут разгадать кроссворд и выиграть приз, а также сфотографироваться на фоне символики столетия Эстонской Республики, запечатлев в своем личном фотоальбоме этот исторический момент.

С 15 до 16 часов гостей поприветствует премьер-министр Юри Ратас. "День Европы — это наш общий праздник. 14 лет назад 1 мая мы вступили в Европейский союз, что обеспечило нам много новых друзей в открытой Европе, гарантировало нам мир и повысило наше благосостояние. Так будем же гордиться достигнутым и праздновать это как одна семья", — заявил Ратас.

День Европы посвящен миру, демократии и европейскому единству. 9 мая 1945 года стало в Европе первым мирным днем после Второй мировой войны. В пятную годовщину мира министр иностранных дел Франции Роберт Шуман сделал предложение объединить производство угля и стали Франции, Германии и других европейских стран. Так было положено начало Европейскому союзу.

ТОП

В Эстонии в День Европы вывешиваются флаги. Сегодня их можно видеть на всех государственных и муниципальных учреждениях, а также зданиях публично-правовых организаций. Европейский флаг вместе с эстонским вывешивают Рийгикогу, правительство, президент, Государственый суд, Государственный контроль, канцлер юстиции, министерства, Банк Эстонии, Генеральный штаб и органы самоуправления. Флаги вывешиваются с восходом солнца или не позднее восьми часов утра, а снимаются с закатом.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Что случилось? После выступления Нечаева опустилась на седьмое место в букмекерском списке

09.05.2018
Вчера в Лиссабоне прошел первый полуфинал конкурса “Евровидение”, в котором приняла участие и Элина Нечаева с композицией “La Forza”. Элина прошла в финал, но несмотря на прекрасное выступление, букмекеры понизили ее потенциальное место в финале.
Подробнее


Министр обороны Луйк: война, потрясшая весь мир до основания, влияет на нас до сих пор

09.05.2018
Министр обороны Юри Луйк произнес речь на поминальной службе вчера в церкви Каарли, в которой отметили 73-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны, передает Министерство обороны.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Сравниваем цены 1993 и 2018 годов: что и насколько подорожало в Эстонии за четверть века?

09.05.2018
В наше время все меняется очень быстро: новые технологии появляются почти каждый день, выявляют новые болезни и тут же придумывают лекарства от них, совершают казавшиеся еще вчера невероятными научные открытия… Но быстрее всего меняется стоимость различных товаров и услуг. ”МК-Эстония” решила посчитать, насколько лучше или хуже мы стали жить по сравнению с тем, что было четверть века назад, если сопоставить уровень жизни и цен сегодня и в далеком 1993 году.
Подробнее

-40% Esprit naiste käekell ES106112002
205,20 €
123,12 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Okinawa
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSU/02
199,- €
159,20 €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/13
139,- €
111,20 €
-20% Meeste käekell Police MATCHCORD PL.14541JSTB/13M
209,- €
167,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €

Ветеран флота призывает 9 мая не приносить алкоголь и не петь песни на кладбище

08.05.2018
9 мая в Таллинне многие местные жители несут цветы на военное кладбище к Бронзовому солдату. Контр-адмирал в отставке Иван Иванович Меркулов призывает соблюдать достоинство и не употреблять спиртные напитки на кладбище и не петь песни.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Департамент статистики: иммиграция превышает эмиграцию третий год подряд

09.05.2018
По уточненным данным, на 1 января 2018 года в Эстонии проживало 1 319 133 человек, что на 3499 человек больше, чем в тот же период годом ранее, сообщает Департамент статистики. В 2017 году численность населения уменьшилась на 1759 человек в связи с естественным приростом населения, но увеличилась по причине положительного сальдо миграции на 5258 человек.
Подробнее


На Вабадузе пройдет масштабный бесплатный концерт в честь Дня Европы

09.05.2018
9 мая в центре Таллинна пройдет множество посвященных Дню Европы мероприятий. Кульминацией праздника станет вечерний концерт на площади Вабадузе. Речь по случаю Дня Европы произнесет президент Керсти Кальюлайд. На сцене выступят Иво Линна, Лийс Лемсалу, Стиг Ряста, Lepatriinu и Frankie Animal.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Высшее образование и уровень зарплаты влияют на риск ожирения

09.05.2018
Уровень зарплаты и наличие высшего образования влияют на наличие лишнего веса – но только у женщин. К такому выводу пришли исследователи из США, проанализировавшие данные о доходах и здоровье граждан за 2011-2014 год.
Подробнее