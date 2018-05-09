В День Европы во дворе Дома Стенбока стартует игра по ориентированию

Сегодня, в День Европы, всех желающих с 15 до 18 часов ждут во дворе Дома Стенбока, который станет представительством Эстонии в традиционной игре по ориентированию, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Участники развлекательно-образовательной игры, посвященной дню рождения Европы, должны будут пройти разные маршруты в центре Таллинна и посетить посольства стран Европейского союза. В Доме Стенбока также можно будет получить печать в игровой паспорт. Кроме того, все гости смогут разгадать кроссворд и выиграть приз, а также сфотографироваться на фоне символики столетия Эстонской Республики, запечатлев в своем личном фотоальбоме этот исторический момент.

С 15 до 16 часов гостей поприветствует премьер-министр Юри Ратас. "День Европы — это наш общий праздник. 14 лет назад 1 мая мы вступили в Европейский союз, что обеспечило нам много новых друзей в открытой Европе, гарантировало нам мир и повысило наше благосостояние. Так будем же гордиться достигнутым и праздновать это как одна семья", — заявил Ратас.