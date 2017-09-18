В День без автомобиля в Таллинне изменится организация движения и маршруты общественного транспорта

В связи с мероприятиями Дня, свободного от автомобиля, 24 сентября с 6:00 до 19:00 будет ограничен выезд автомобилей на Пярнуское шоссе, начиная с площади Виру, с одного конца, и перекрестка с улицей Отса, с другого. На этом пространстве будет запрещена и стоянка. Улица Валли будет закрыта для въезда и со стороны улицы Виру, и со стороны Пярнуского шоссе. Здесь тоже будет запрещена стоянка автомобилей. Трамвайное движение прерываться не будет, а автобусы пойдут либо по бульвару Мере, либо по бульвару Эстония, сообщает Раэпресс.

Автобусы линии 18 по направлению на Лаагри пойдут в объезд по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе, не останавливаясь на остановке "Виру".

Автобусы линии 40 по направлению к Пельгуранду будут направлены в объезд по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония, через площадь Вабадузе и бульвар Каарли тоже без остановки "Виру".

Автобусы линии 36 пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, через Театральную площадь, по бульвару Эстония, улице Отса и Пярнускому шоссе с остановкой на остановке "Площадь Вабадузе" на бульваре Эстония, где останавливаются троллейбусы линий 1 и 3, делая конечную остановку на остановке "Эстония" автобусов линий 24 и 24А.

Автобусы линии 5 будут по направлению к Мяннику отправляться в объезд по Нарвскому шоссе, через площадь Виру, по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония, улице Отса, Пярнускому шоссе, а в направлении на Пирита — по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улице Лайкмаа и Нарвскому шоссе с дополнительными остановками "Площадь Вабадузе" на бульваре Эстония, где останавливаются троллейбусы линий 1 и 3, "Эстония" на бульваре Эстония и "Лайкмаа" на улице Лайкмаа, где останавливаются автобусы линий 14, 18 и 40.

Автобусы линии 73 на направлении от центра города пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори, Рауа, Пронкси, Нарвскому шоссе, бульвару Мере, а в направлении к Веэренни — по бульвару Мере, через площадь Виру, по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония, улице Отса и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками по направлению от центра города "Площадь Вабадузе" на бульваре Эстония, где останавливаются троллейбусы линий 1 и 3, и "Эстония" — на одноименном бульваре.

Автобусы линий 21, 21А, 41 и 41А в направлении на Какумяэ будут направлены в объезд по бульвару Мере, через площадь Виру, по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония, через площадь Вабадузе, по бульвару Каарли с отменой остановки "Виру".

Автобусы линии 20 пойдут в направлении Пяэскюла в объезд по Нарвскому шоссе, через площадь Виру, по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония, улице Отса и Пярнускому шоссе без остановки "Виру".

Остановка "Виру" трамваев линий 3 и 4 на направлении к Тонди переносится временно на 150 метров в сторону площади Виру.