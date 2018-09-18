18.09.2018, 12:30

В День без автомобиля общественный транспорт в Таллинне будет бесплатным для всех

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rus.delfi.ee
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Tallinna uued bussid
Foto: Eero Vabamägi

Согласно распоряжению Таллиннской городской управы, в День без автомобиля, 22 сентября, проезд на общественном транспорте будет бесплатен для всех на линиях единой билетной системы Таллинна.

Все пассажиры, которые валидируют право на проезд единой карточкой или иным зарегистрированным в системе продажи билетов носителем, едут в этот день бесплатно, и валидатор им билет не продает, сообщает Раэпресс.

Таллинн — один из 1600 европейских городов, где проводится Неделя подвижности и седьмой год у нас проводится месячник экологичного движения.

В День без автомобиля, перекрывается для транспорта бульвар Каарли от перекрестка улиц Тынисмяги и Тоомпеа до Нарвского шоссе. В это же день проводятся уже традиционные соревнования по ориентированию на общественном транспорте.

Tallinn Hockey weekend
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