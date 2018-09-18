В День без автомобиля общественный транспорт в Таллинне будет бесплатным для всех

Все пассажиры, которые валидируют право на проезд единой карточкой или иным зарегистрированным в системе продажи билетов носителем, едут в этот день бесплатно, и валидатор им билет не продает, сообщает Раэпресс.

Таллинн — один из 1600 европейских городов, где проводится Неделя подвижности и седьмой год у нас проводится месячник экологичного движения.

В День без автомобиля, перекрывается для транспорта бульвар Каарли от перекрестка улиц Тынисмяги и Тоомпеа до Нарвского шоссе. В это же день проводятся уже традиционные соревнования по ориентированию на общественном транспорте.