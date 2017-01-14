Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фирмой Meedius по заказу Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации, передали новости "Радио 4", пишет rus.err.ee.
В декабре Центристская партия была упомянута в 1320 статьях, реформисты в 917, Союз Отечества и Res Publica (IRL) в 588 и социал-демократы в 511 статьях.
В целом за прошлый год о центристах было написано свыше 12 000 статей, о реформистах более 9500, о соцдемах почти 7000 и столько же об IRL.
При этом, несмотря на то, что у Центристской партии новый председатель — Юри Ратас, в прессе больше всего упоминалось имя прежнего лидера Эдгара Сависаара.