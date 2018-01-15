В декабре фонд лечения рака получил 314 000 евро. Помощь получили 20 человек

В течение декабря фонд лечения рака Kingitud elu получил пожертвования на сумму 314 000 евро, что стало новым месячным рекордом для фонда и очередным доказательством потрясающей отзывчивости жителей Эстонии.

Совет фонда одобрил финансирование лечения 20 человек, причем 12 из них фонд оказывает поддержку впервые. Мы также помогли многим другим людям, решения о финансировании лечения которых были приняты в октябре и ноябре. Фонд оплатил счета за лечение на сумму около 161 000 евро.

Подаренные жизни, подаренная надежда

Бытует мнение, что фонд лечения рака может в лучшем случае лишь немного продлить жизнь пациента. На самом же деле в лучшем случае больной раком может полностью выздороветь!

В рождественском сюжете Delfi TV проживающая в Пылва мать и бабушка Аника Мырд рассказала о своей тяжелой борьбе и большой победе.

Клип можно посмотреть здесь.

Перед новогодними праздниками мы потратили на лечение дюжины пациентов свыше 100 000 евро. Некоторые люди получили такую поддержку впервые, а успешное лечение других пациентов проводится уже не первый месяц.

Узнайте больше об этих людях здесь.

На Delfi опубликована история одного из них, дедушки Анатолия. Прочитайте и посмотрите ее здесь.

Много славных жертвователей — фирм и молодежи

В декабре жители Эстонии сделали очень много добрых дел. Фонд лечения рака получил большое количество пожертвований и благотворительных предложений. Вот несколько примеров:

· Школа имени Марта Рейника в Тарту организовала перед Рождеством сбор средств на лечение больных раком. Было продано 1135 отражателей с символикой фонда лечения раком, работали благотворительные кафе и рождественская ярмарка. Учащиеся и работники школы пожертвовали в фонд 3200 евро.

· В детском саду Sipsik в Кохила перед Рождеством состоялся благотворительный вечер с кафе и ярмаркой рукоделия. Фонд получил 1456 евро.

· Незадолго до Рождества мы приняли пожертвованные If Kindlustus 5000 евро. Эта компания спросила у своих работников, кому именно они хотели бы помочь в праздники, и фонд лечения рака назывался чаще всего.

· Фирма Thermory пожертвовала на лечение больных раком 10 000 евро. Это расположенное в Харьюском уезде предприятие производит из прошедшей термическую обработку древесины обшивочные и половые доски и материалы для строительства террас и бань.

· Тойво Тянавсуу выступил перед работниками муниципальной полиции с часовой лекцией о деятельности фонда лечения рака, после чего персонал МуПо пожертвовал фонду 424 евро.

· В результате организованной фирмой Tradehouse благотворительной ночной продажи на лечение больных раком было собрано 1750 евро.

· Около 1300 учащихся Ласнамяэской гимназии на столичной улице Паэ в ходе благотворительной рождественской ярмарки пожертвовали фонду лечения рака свыше 2000 евро.

· В Виймсиском центре досуга состоялся благотворительный рождественский концерт при участии певицы Ариадны и Мартти Халлика, вокалистов из музыкальной студии Ita-Riina, танцоров из балетной студии Kaie Kõrb, танцоров JJ-Street, юных танцоров под руководством Пирет Кыыра, членов коллектива ирландского танца и детей из Таллиннской школы танца. На лечение больных раком было собрано 1200 евро.

· Трудовой коллектив производящей автомобильные системы безопасности фабрики Norma добровольно отказался от своих рождественских подарков и попросил руководство перечислить освободившуюся сумму в фонд лечения рака. Персонал Norma поступает так уже второй год. В итоге 827 работников этого предприятия пожертвовали на лечение больных раком 12 405 евро.

· Вице-президент Ассоциации медсестер Эстонии Герли Лийвет вручила руководителю фонда лечения рака Kingitud elu Тойво Тянавсуу собранные медсестрами 1500 евро.

· В Сауэской гимназии учащиеся 2-4-х классов в течение целой недели выпекали дома всякие вкусняшки и продавали их на школьных переменах. В результате этой благотворительной акции для фонда лечения рака было собрано более 2300 евро.

· Уже который год подряд персонал Ekspress Meedia решил отказаться от рождественских подарков и пожертвовать соответствующую сумму на лечение больных раком, даря им таким образом драгоценное время. Член правления Ekspress Meedia Урмо Соонвальд вручил представителю фонда лечения рака чек на 5000 евро.

· Зрители грандиозного ”Рождественского торжества” в Saku Suurhall пожертвовали в фонд лечения рака около 2100 евро. Администрация комплекса подарила каждому жертвователю компакт-диск с музыкой из фильмов студии Disney.

Благотворительная передача TV3 ”Время ангелов” помогла двум протеже фонда Kingitud elu

18 декабря в эфир телеканала TV3 вышла передача ”Время ангелов”, в ходе которой собирались пожертвования для пяти нуждающихся в лечении, двоих из которых — главу семейства Эрика и бабушку Ирене — поддерживает фонд лечения рака Kingitud elu. Фонд получил от участников телепередачи 128 476 евро и теперь может дальше финансировать жизненно важное лечение Эрика и Ирене.

Эта передача подробно описана здесь.

Историю бабушки Ирене можно посмотреть здесь.

Историю главы семейства Эрика можно посмотреть здесь.

Подведение итогов года, много интервью и статей

Тойво Тянавсуу дал интервью Михкелю Кярмасу на передаче ETV ”Ярчайшие звезды года”.

Эта откровенная беседа посвящается всем подаренным жизням и тем нуждающимся и жертвователям, с которыми фонд лечения рака имел дело в 2017 году. Интервью можно посмотреть здесь.

Канал TV3 снял содержательный обзор деятельности фонда в 2017 году. Клип можно посмотреть здесь.

Портал Delfi создал хронологию нашей деятельности в 2017 году. Это позволяет узнать интересные подробности работы фонда помесячно. Хронологию можно посмотреть здесь.

Портал Delfi опубликовал биографию исполнительного директора фонда лечения рака Kingitud elu Катрин Кууземяэ. Прочитайте материал здесь.

Тойво Тянавсуу рассказал о фонде лечения рака слушателям радиопередачи ERR ”Интересующийся”. Передачу можно послушать здесь.

Руководящие деятельностью фонда Катрин Кууземяэ и Тойво Тянавсуу посетили передачу Vikerraadio ”Репортажный час”, обсудив благотворительность и финансирование лечения. Беседовали с ними в студии директор Фонда поддержки детской больницы Инна Крамер и продюсер передачи ”Рождественский настрой” Эне-Марис Тали. Передачу можно послушать здесь.

Eesti Päevaleht: почему лекарства от рака такие дорогие?

Газета Eesti Päevaleht подняла в декабре серьезную тему: цены на лекарства. В нашем комментарии было сказано, что фонд лечения рака прилагает ежедневные усилия ради получения максимальных скидок от фармацевтических концернов с целью максимально эффективного расходования пожертвований.

Статьи Eesti Päevaleht можно прочитать здесь и здесь.

Комментарий фонда лечения рака о ценах на лекарства размещен здесь.

Два признания

Редакция медицинских новостей и читатели Äripäev выбрали руководителя фонда лечения рака Тойво Тянавсуу самым влиятельными человеком в области медицины в 2017 году. Министр Осиновский занял четвертое место. Новость можно прочитать здесь.

Общественное движение Kodukant и президент Керсти Кальюлайд вручили представителям фонда лечения рака в Лихула награду за привлечение волонтеров. Подробности можно узнать здесь.

Новый эстонский рекорд по выпеканию вафель!

Незадолго до Рождества волонтеры из фонда лечения рака Kingitud elu испекли около 4000 вафель с помощью работников кафе Vahvlihaldjad. Коробки с вафлями были затем распределены в качестве подарков между различными предприятиями и учреждениями, которые пожертвовали на лечение больных раком в общей сложности примерно 20 000 евро. Подробности можно узнать здесь и здесь.

Больше возможностей делать пожертвования

Теперь через наш сайт можно делать пожертвования и по номеру мобильного телефона. Все очень просто: введите размер пожертвования и свой номер мобильного телефона.

Пожертвование в пределах 5 евро клиент Elisa или Tele2 может сделать одним нажатием. Более крупные пожертвования и/или пожертвования клиентов Telia требуют SMS-подтверждения.

Услуга работает во всех сетях. Сумма пожертвования будет добавлена в Ваш очередной счет за услуги мобильной связи. Плата за обслуживание составляет 5%.

Техническое решение для обработки микропожертвований создал эстонский стартап Zlick, а внедрению этого решения содействовало творческое агентство Sviiter.

На автозаправочных станциях Circle K теперь принимаются пожертвования не только наличными, но с оплатой банковской карточкой — достаточно попросить обслуживающего работника добавить желаемую сумму в счет. Узнайте подробности здесь.

Еще продаются отражатели с символикой фонда

Напоминаем, что до конца января в магазинах Selver, Prisma, Rimi hüpermarket и Stockmann, а также на автозаправочных станциях Circle K можно приобрести отражатели с символикой фонда лечения рака, по сути спасающие жизни в два раза больше обычных отражателей, ведь покупатель такого отражателя не только виден автомобилистам в темноте, но и помогает больным раком выжить. Цена отражателя — 1,99 евро.

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На нашем сайте можно стать постоянным жертвователем всего за несколько секунд, воспользовавшись подходящей банковской ссылкой. Теперь можно жертвовать деньги онлайн и на мобильном телефоне — выбранная сумма будет добавлена в следующий счет за услуги мобильной связи.

Банковские реквизиты можно посмотреть здесь.

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Желаем всем жертвователям и друзьям фонда прекрасного и наполненного добрыми делами года!