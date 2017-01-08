Декабрь 2016 года стал для фонда помощи больным раком Kingitud elu («Подаренная жизнь») рекордным: всего за один месяц было собрано более 225 000 евро – почти столько же, сколько за весь первый год деятельности организации (2014).

Большая сумма позволит фонду помочь нескольким онкобольным, в том числе начать финансирование лечения четырехлетнего мальчика, страдающего нейробластомой, которое обойдется почти в 200 000 евро.

Большинство поступивших в декабре пожертвований были небольшие — в основном, до нескольких десятков евро, — в общей сложности их более тысячи. По мнению заведующего фондом Тойво Тянавсуу, это говорит о том, что вместе — при посильном вкладе каждого — жители Эстонии способны сделать для больных раком очень много.

”Мы бесконечно благодарны всем, кто жертвует деньги, сопереживает нам, нашим спонсорам, вдохновителям, волонтерам. Я никогда не сталкивался со столькими душевными и доброжелательными людьми, как в конце прошлого года. Вместе мы можем изменить жизнь многих семей в Эстонии. Подарить людям, ведущим тяжелую борьбу с болезнью, надежду, дни жизни, здоровье, время. Не оставлять никого без спасительной соломинки”, — сказал Тойво Тянавсуу.

В некоторые дни декабря (в основном, в преддверии праздников) волонтеры фонда собирали пожертвования в торговых центрах Ülemiste, Rocca al Mare, Viru и Kristiine, в Hortes и Stockmann, Pärnu Kaubamajakas и Tartu Lõunakeskus. Посетители этих центров опустили в ящики для пожертвований в общей сложности почти 20 000 евро.

Большая часть декабрьских пожертвований поступила от предприятий. На призыв Kingitud elu отказаться от рождественских сувениров для партнеров и клиентов отреагировали около 30 фирм. Десять из них захотели не только сделать пожертвование, но и все-таки положить что-нибудь в свой мешок с подарками. Для них волонтеры фонда менее чем за сутки испекли в 15 старых добрых вафельницах больше 3000 вафель. Предприятия подарили лакомство своим клиентам и пожертвовали фонду в общей сложности примерно 40 000 евро.

С 30 декабря по 1 января волонтеры фонда собирали пожертвования на новогодних концертах Eesti Kontsert и Hennessy в Йыхви, Пярну, Тарту и Таллинне. Публика пожертвовала на лечение онкобольных почти 4500 евро.

Фонд завершил 2016 год продажей с аукциона галстуков-бабочек, предоставленных экс-президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом. Продажа трех ”бабочек” принесла фонду около 1300 евро.

В декабре фонд принял решение финансировать лечение шести человек.

Самое дорогое из них — лечение четырехлетнего мальчика от нейробластомы, которое обойдется ориентировочно в 200 000 евро. По состоянию на начало января для мальчика собрано в виде целевых пожертвований 13 600 евро, фонд по-прежнему призывает вносить вклад в борьбу отважного малыша с тяжелой болезнью (для этого в пояснении к платежу надо указать ”4-aastane poiss”).

Также фонд начал спонсировать лечение 59-летнего Владимира Петрова от рака кишечника. На призыв русского Delfi от 29 декабря помочь мужчине (ссылка — в конце текста) отреагировали очень многие. Общая сумма целевых пожертвований, поступивших за семь дней для Владимира, составила около 12 000 евро.

Помимо этого, в декабре Kingitud elu помог 66-летнему мужчине в лечении рака печени, которое стоит более 9600 евро.

Также продолжается лечение 67-летнего мужчины от лейкемии и 75-летнего мужчины — от рака кишечника: в обоих случаях лечение началось раньше и давало хорошие результаты. Kingitud elu ежемесячно помогает 67-летнему мужчине суммой в размере около 6000 евро уже почти полтора года подряд.

Второй, 75-летний, мужчина говорит: ”Я благодарен фонду. Смерть неизбежна, в моем возрасте с этим относительно легко смириться, но для семьи подаренные дни, недели и месяцы очень важны, за что спасибо фонду и тем, кто жертвует деньги. Мы с семьей счастливы, что есть лечение и возможность продолжить его”.

В 2017 году фонд уже помог нескольким онкобольным. Один из них — 60-летний экскаваторщик, страдающий раком щитовидной железы, — благодаря фонду имеет возможность проходить лечение уже больше полутора лет. Как и в случае других людей, которым помогает фонд, Больничная касса не считает его лечение достаточно рентабельным, чтобы финансировать его. При этом мужчина говорит: ”Жизнь стоит того, чтобы жить. Я активный и работоспособный человек. Могу передвигаться, общаться с близкими. Дети и внуки регулярно приезжают в гости”.

Фонд помощи больным раком Kingitud elu призывает всех делать в 2017 году посильные пожертвования на постоянной основе. Оформить себя как ”постоянного спонсора” можно через ссылку на банк на сайте www.kingitudelu.ee.