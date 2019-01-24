24.01.2019, 17:45

В Давосе Ратас рассказал об эстонском опыте использования цифровой идентичности и поддержки инноваций

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rus.delfi.ee
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В Давосе Ратас рассказал об эстонском опыте использования цифровой идентичности и поддержки инноваций
Фото: Коммуникационное бюро правительства

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас рассказал вчера в рамках Всемирного экономического форума в Давосе об эстонском опыте строительства э-государства и использования цифровой идентичности. Также он говорил о том, что публичный сектор может служить примером и вдохновлять остальных на внедрение новаторских решений и использование новых технологий, которые важны для повышения конкурентоспособности Европы, сообщает коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, цифровая индентичность является краеугольным камнем цифровой экономики. "Каждая цифровая услуга нуждается в надежном и безопасном способе идентифицировать пользователя. Эстония 20 лет строила цифровое общество и электронные услуги, которые значительно упростили жизнь ее населения. Мы пользуемся цифровой идентичностью не только для того, чтобы подписывать документы, например, налоговые декларации, но и для того, чтобы голосовать на выборах, совершать банковские операции и покупать лекарства", — рассказал Ратас. По его словам, развитие цифровой идентичности помогло также привлечь в Эстонию новые инвестиции и способствовало развитию бизнеса.

Ратас также рассказал о проекте э-резидентства, который позволяет бизнесменам со всего мира использовать электронные услуги, предлагаемые эстонским государством и предприятиями. Премьер-министр отметил, что число э-резидентов быстро растет и составляет на сегодняшний день 50 000 человек из 168 стран.

Говоря о перспективах развития инноваций как в Европе, так и в мире в целом, Ратас отметил, что для этого существуют разные возможности. ”Все начинается с качественного образования”, — заявил премьер-министр. По словам Ратаса, важно, чтобы правительства помогли обеспечить хорошую среду для предпринимательства, способствующую инновациям. ”Наше законодательство должно идти в ногу с быстрым развитием технологий, будь то беспилотные автомобили или использование искусственного интеллекта”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра Ратаса, Европе нужно эффективнее использовать успешный пример цифровых проектов как Эстонии, так и других стран. Это поможет быстрее развивать единый рынок и укреплять конкурентоспособность региона. ”В эпоху быстрых технологических изменений нам следует лучше использовать свои сильные стороны — единые ценности и трансграничное сотрудничество. Европейский единый цифровой рынок нужно заставить работать лучше. Для этого нужны надежная цифровая идентичность, совместная борьба с киберопасностями и, конечно, поддержка свободного движения данных через государственные границы”, — отметил Ратас.

Вчера премьер-министр Ратас принял участие в организованном Всемирным экономическим форумом мероприятии для прессы, в фокусе которого была тема европейских инноваций. Также он выступал на пресс- конференции, совместно организованной Глобальным институтом Маккинси и Всемирным экономическим форумом, на которой речь шла о цифровой идентичности. Глобальный институт Маккинси представил свой свежий отчет ”Цифровая идентичность: ключ к вовлекающему росту”.

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Развитие сотрудничество в сфере инфотехнологий и опыт Эстонии в строительстве э-государства обсуждались также на двусторонних встречах премьер-министра Ратаса с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом и президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом. Ратас также обсудил возможности активизации сотрудничества с руководителями Apple, Uber Technologies, Booking.com и Ericsson, а также с главой Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума.

Всемирный экономический форум — это мировая некоммерческая организация, способствующая развитию сотрудничества частного и публичного сектора, целью которой является работа во имя лучшего будущего. Форум фокусируется на технологическом прорыве и способствует взятию на вооружение ускоряющих его технологий. Эстония участвует в работе форума с 2016 года.

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