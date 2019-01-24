В Давосе Ратас рассказал об эстонском опыте использования цифровой идентичности и поддержки инноваций

Говоря о перспективах развития инноваций как в Европе, так и в мире в целом, Ратас отметил, что для этого существуют разные возможности. ”Все начинается с качественного образования”, — заявил премьер-министр. По словам Ратаса, важно, чтобы правительства помогли обеспечить хорошую среду для предпринимательства, способствующую инновациям. ”Наше законодательство должно идти в ногу с быстрым развитием технологий, будь то беспилотные автомобили или использование искусственного интеллекта”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра Ратаса, Европе нужно эффективнее использовать успешный пример цифровых проектов как Эстонии, так и других стран. Это поможет быстрее развивать единый рынок и укреплять конкурентоспособность региона. ”В эпоху быстрых технологических изменений нам следует лучше использовать свои сильные стороны — единые ценности и трансграничное сотрудничество. Европейский единый цифровой рынок нужно заставить работать лучше. Для этого нужны надежная цифровая идентичность, совместная борьба с киберопасностями и, конечно, поддержка свободного движения данных через государственные границы”, — отметил Ратас.

Вчера премьер-министр Ратас принял участие в организованном Всемирным экономическим форумом мероприятии для прессы, в фокусе которого была тема европейских инноваций. Также он выступал на пресс- конференции, совместно организованной Глобальным институтом Маккинси и Всемирным экономическим форумом, на которой речь шла о цифровой идентичности. Глобальный институт Маккинси представил свой свежий отчет ”Цифровая идентичность: ключ к вовлекающему росту”.

Развитие сотрудничество в сфере инфотехнологий и опыт Эстонии в строительстве э-государства обсуждались также на двусторонних встречах премьер-министра Ратаса с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом и президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом. Ратас также обсудил возможности активизации сотрудничества с руководителями Apple, Uber Technologies, Booking.com и Ericsson, а также с главой Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума.

Всемирный экономический форум — это мировая некоммерческая организация, способствующая развитию сотрудничества частного и публичного сектора, целью которой является работа во имя лучшего будущего. Форум фокусируется на технологическом прорыве и способствует взятию на вооружение ускоряющих его технологий. Эстония участвует в работе форума с 2016 года.