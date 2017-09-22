В дальнейшем качество питьевой воды будет проверяться лишь в случае рисков

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский подписал поправки к постановлению о качестве и контролю за питьевой водой, которые в дальнейшем позволят проверять качество питьевой воды лишь в случае рисков и лучше предотвращать проблемы с качеством. Изменение касается более чем 1300 предприятий, работающих в Эстонии, сообщает пресс-служба Министерства социальных дел.

”Контроль за качеством по необходимости позволит в дальнейшем лучше упреждать связанные с питьевой водой опасности и при необходимости эффективно на них реагировать. Это поможет лучше защитить здоровье людей, а также заметно упростит контроль качества для занимающихся этим предприятий, в том числе для предоставляющих услугу размещения предприятий и туристических хуторов”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. — Если туристический хутор решит один раз составить оценку риска, то это одноразовые расходы, которые позволят в дальнейшем заметно сэкономить”.

Если прежде работающие с водой предприятия, отели и туристические хутора должны были регулярно проверять все необходимые показатели качества воды, то благодаря изменениям появится возможность составлять оценку риска для гарантирования безопасности питьевой воды, что позволит в дальнейшем определять лишь конкретные показатели, упомянутые в оценке рисков.

Составление оценки риска носит добровольный характер для предприятий, работающих с водой. Если предприятие не составляет оценку риска, то следует по-прежнему определять все требуемые показатели питьевой воды, как и сейчас.

Анализ рисков рассматривает возможные опасности во всей цепочке питьевой воды от водоема и до крана, а также принимает во внимание качество воды в водоемах, используемых для добычи питьевой воды. Чтобы помочь предприятиям с оценкой риска, департамент здоровья приступил к составлению обзора слоев подземной воды. Планируется, что работы завершатся к концу года.

Изменения в постановлении о питьевой воде связаны с принятием регулирующих методы контроля и анализа поправок к директиве Европейской комиссии о питьевой воде. В подготовку законопроекта был вовлечен Союз водных предприятий Эстонии.

Запланировано, что постановление вступит в силу 27 октября 2017 г.