В D-теминале состоялся праздник стропил

«Для застройщика двукратное увеличение терминала – это интересный и достойный вызов, поскольку в ходе всех работ по реконструкции и расширению следует обеспечить обычное движение пассажиров и грузопотоков и гарантировать, чтобы при прохождении через строительный объект для всех была обеспечена своевременная и безопасная посадка на судно и высадка с судна».

Работы одной части D-терминала согласно планам завершатся в августе этого года, и после получения разрешения на эксплуатацию можно будет открыть реновированную часть терминала для обслуживания пассажиров. Окончательная сдача здания запланирована на лето 2020 года.

В обновляемом D-терминале будут удобные и просторные зоны ожидания для пассажиров, куда добавится значительное число новых разнообразных сидячих мест. В терминале запланировано больше пространства также для кафе и магазинов. В качестве новшеств добавятся детская зона и отдельный зал ожидания (lounge) для более требовательных пассажиров. D-терминал используют пассажиры судоходной компании Tallink.

Число этажей: 4 (три основных этажа + технический этаж)

Закрытая брутто-площадь здания: 16 107 м2

Площадь закрытых помещений здания: 13 890,9 м2

Стоимость строительства: прибл. 18,5 млн. евро, к которым добавляется налог с оборота

Реконструкцию D-терминала частично финансирует Европейский Союз в рамках проекта Фонда объединения Европы TWIN-PORT 2 № 2014-EU-TM-0087-M.

Наружная и внутренняя архитектура D-терминала разработана фирмой OÜ R-Konsult во главе с архитектором Ириной Рауд. Конструкцию и отдельные части строения спроектировало SWECO Projekt AS, а слаботочные системы и автоматику – Rausi OÜ. При проектировании терминала и инженерных систем используется метод модельного проектирования (BIM). D-терминал строит Nordecon AS

Концерну AS Tallinna Sadam принадлежит комплекс крупнейших грузопассажирских портов Балтийского моря, через который в 2017 году прошло 10,6 млн. пассажиров и 19,2 млн. тонн грузов. Помимо обслуживания пассажиров и грузоперевозок предприятие действует в сфере судоходства через свои дочерние предприятия – OÜ TS Laevad организует паромное сообщение между материковой частью Эстонии и крупными островами, а OÜ TS Shipping с многофункциональным ледоколом «Botnica» оказывает услугу по ледокольной проводке и услугу конструкционного судна в Эстонии и оффшорных проектах. В концерн AS Tallinna Sadam входит также совместное предприятие AS Green Marine, занимающееся утилизацией отходов. Доход концерна от продажи за 2017 год составил 121,3 млн. евро, EBITDA – 66,5 млн. евро и чистая прибыль – 26,4 млн. евро. Акции AS Tallinna Sadam с 13 июня 2018 года котируются на Таллиннской бирже Nasdaq.

Концерн Nordecon (www.nordecon.com) включает в себя компании, которые занимаются проектированием и генподрядом зданий и сооружений. Предприятия концерна осуществляют свою деятельность в Эстонии, Украине, Финляндии и Швеции. Материнская компания Nordecon AS зарегистрирована и расположена в Таллинне, в Эстонии. Консолидированный оборот концерна за 2017 год составил 231 миллион евро. На данный момент концерн Nordecon обеспечивает работой около 700 человек. С 18 мая 2006 года акции Nordecon внесены в основной список Таллиннской биржи NASDAQ.