19.09.2018, 14:38

В ЦРК состоится бесплатный концерт ”Под одним небом” ко Дню народов Эстонии


rus.delfi.ee
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В ЦРК состоится бесплатный концерт ”Под одним небом” ко Дню народов Эстонии
Фото: Раэпресс

Традиционный совместный концерт двух крупнейших национальных культурных объединений Эстонии "Под одним небом" пройдет в Центре русской культуры 21 сентября (начало в 18 часов) в рамках празднования Дня народов Эстонии.

Его проведут Союз русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии (СРПБО) и объединение национально-культурных обществ ”Лира”, сообщает Раэпресс.

В концерте примут участие сводный состав хоров, входящих в СРПБО, фольклорные ансамбли ” Былица” и ”Сирин”, ансамбль народной песни ” Любава” , танцевальные студии ”Entree”, ”Allikas”, ”Грация”, хореографическая студия ”Лоотос”, дуэт баянистов — Игорь и Иван Ермаковы, солисты — Анна Книга, Эдуард Нехаев, белорусское общество " Лёс" , молдавский ансамбль " Букурия", молдавский фольклорный ансамбль " Норок", танцевальная студия " Акрида" , ансамбль танца " Непоседы", ансамбль " Лезгинка", татарская вокальная студия " Алтын", украинский ансамбль " Чары", чувашский ансамбль "Нарспи", цыганские ансамбли " Альсоль" и " Кхаморо" .

Вход свободный!

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