В четверг возобновится трамвайное движение в Копли

В четверг, 31 августа, в 17 часов состоится открытие трамвайных путей в Копли после их реконструкции. Первый трамвай выйдет на линию с площадки у бастиона Скооне, после чего трамваи на линиях 1 и 2 продолжат движение до конца рабочего дня.

Раэпресс напоминает, что с 1 сентября общественный транспорт столицы начинает переход на зимнее расписание, а потому изменятся графики движения на многих линиях.

Трамвайные линии 1 и 2 будут работать по обычному маршруту, но добавятся остановки Марата, Крулля и Сальме. Трамвайная линия 4 будет продлена до Таллиннского аэропорта и обретет таким образом две новые остановки — Юлемисте линнак и Леннуяам.

В связи с открытием трамвайных линий ликвидируется временная автобусная линия 52 Копли — Хобуяама.

Автобусная линия 22 Вяйке-Ыйсмяэ — площадь Вабадузе будет продлена до остановки Эстония. На автобусной линии 24A Кадака — Эстония появится новая остановка Рехе. На автобусной линии 31 Прийсле — Эстония появится новая остановка Выйдуйооксу. На автобусных линиях 32 и 72 на направлении к Копли появятся новые остановки Марата и Сеппа. На автобусной линии 49 станция Юлемисте — Меривялья маршрут продлевается до остановки Виймси кескус в Виймсиской волости.

Автобусная линия 54 Курина — Эстония начнет работать по воскресеньям.

На автобусных линиях 32 и 72 на направлении в сторону Копли изменится местонахождение остановки Малева. Ранее находившаяся на улице Сыле остановка переедет на улицу Копли по соседству с трамвайной остановкой Малева. А остановка автобусной линии 33 на направлении в сторону Копли сливается воедино с автобусной остановкой Малева при движении в сторону Мяннику.