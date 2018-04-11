В четверг возобновится ремонт улицы Вабаыхукооли

Погодные условия позволяют возобновить с 12 апреля реконструкцию участка улицы Вабаыхукооли между улицами Козе и Рахвакооли. На этом участке будут также проложены канализационные трассы, сообщает Раэпресс.

Ремонт начался в сентябре прошлого года, но на зиму пришлось его прервать. Теперь работы продлятся до 15 мая.

В ходе реконструкции будет приведена в порядок двухрядная проезжая часть шириной 6,5 м, со стороны домов с четными номерами будут проложен двухметровой ширины тротуар и созданы 16 мест для стоянки автомобилей, а также ливневая канализация и пр. Общая стоимость работ — примерно 1,18 миллиона евро.

Внимание! В зоне работ скорость ограничена 30 км/час.