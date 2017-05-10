В четверг в Таллиннском социальном центре отметят День Таллинна

Таллинский социальный центр отмечает День Таллинна 11 мая с 13 до 15 часов во дворе приюта центра на улице Пааги,8.
Это мероприятие ставит целью более широкое социальное вовлечение и укрепление здоровья людей, попавших в трудное положение. В программе совместные работы по благоустройству, горячий суп и хорошая музыка. Заодно можно будет измерить кровяное давление, послушать советы медиков. Лучшие получат подарки.
Tallinn, Квартира, 69 000 EUR
Tallinn, Квартира, 199 500 EUR
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