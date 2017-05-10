10.05.2017, 08:15

В четверг в Таллиннском социальном центре отметят День Таллинна


rus.delfi.ee
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Supiköögis
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Таллинский социальный центр отмечает День Таллинна 11 мая с 13 до 15 часов во дворе приюта центра на улице Пааги,8.

Это мероприятие ставит целью более широкое социальное вовлечение и укрепление здоровья людей, попавших в трудное положение. В программе совместные работы по благоустройству, горячий суп и хорошая музыка. Заодно можно будет измерить кровяное давление, послушать советы медиков. Лучшие получат подарки.

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