В четверг в Таллиннском социальном центре отметят День Таллинна

Таллинский социальный центр отмечает День Таллинна 11 мая с 13 до 15 часов во дворе приюта центра на улице Пааги,8.
Это мероприятие ставит целью более широкое социальное вовлечение и укрепление здоровья людей, попавших в трудное положение. В программе совместные работы по благоустройству, горячий суп и хорошая музыка. Заодно можно будет измерить кровяное давление, послушать советы медиков. Лучшие получат подарки.
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