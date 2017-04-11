В четверг состоится премьера совместной передачи Радио 4 и ETV+ "Особый взгляд"

В четверг, 13 апреля, в прямом эфире Радио 4 и ETV+ состоится премьера новой совместной передачи ”Особый взгляд”.

Каждую проблему можно рассмотреть с различных точек зрения. Но есть и особый взгляд, и именно его озвучит гость передачи — один из лидеров общественного мнения Эстонии.

Он поделится своим мнением об актуальных событиях текущей недели, а также ответит на вопросы зрителей, слушателей и подписчиков социальных сетей.

Вести беседу с гостем будут журналисты Артур Аукон (Радио 4) и Андрей Титов (ETV+). Телезрители и радиослушатели смогут позвонить в студию и получить ответ на интересующий их вопрос.

Слушайте и смотрите первый выпуск передачи в 14:05 как в прямом эфире, так и на порталах etvpluss.err.ee и r4.err.ee